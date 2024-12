Nagyon sok hó eshet a Dunántúlon, viharos széllökések is várhatók

Az előrejelzések szerint a Dunántúl keleti felében, valamint a középső országrészben éjfélig tartós havazás várható – írja a Magyar Közút.

Jelentős mennyiségű magas víztartalmú, úgynevezett tapadó hó elsősorban Baranya és Tolna térségében, valamint Bács-Kiskun déli felében érkezhet.

A legtöbb friss hó a Mecsekben hullhat, ahol akár a 20 centimétert is elérheti. Hétfő délutántól viharos széllökések is érkezhetnek a Dunántúlra, pont a havazásban leginkább érintett területekre, ezért hófúvásos szakaszok is kialakulhatnak.

photo_camera Képünk illusztráció Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

A Magyar Közút azt kéri, az érintett területeken csak az induljon útnak, akinek halaszthatatlan dolga van.

Hófúvás esetén hiába takarítják le az utat, a viharos széllökések szinte azonnal visszafújhatják a havat. Hatékonyan csak a szél elállta után tudnak dolgozni a szakemberek.