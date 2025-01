Jó hír: enyhe idő lesz a héten

Kezdjük azzal, hogy a cím és az ajánló teljes mértékben a saját véleményemet tükrözi, simán előfordulhat, hogy másnak rossz hír, hogy enyhe lesz az idő és jó, hogy esni fog. És akkor a lényeg a HungaroMet Nonprofit Zrt. jelentéséből:

Kontinensünk nagy részén nyugati, délnyugati irányítottságú az időjárási helyzet, ezzel pedig enyhébb levegő érkezik a magasban. A fagyos légtömegek az északkeleti területek fölött még tartják magukat, másutt viszont enyhülés kezdődik. Több hullámban vonulnak időjárási frontok délről észak felé az atlanti partok mentén, ezekkel eső érkezik, de a kontinens belsőbb régióiban még havazik. A kettő között az átmeneti térségben havas eső, ónos eső is kialakul. Csakúgy, mint a Kárpát-medencében, amelyet a légtömegváltás hétfő estére szintén elér.

photo_camera Kapucniját fogja egy nõ Debrecenben, az erõs széllel kísért havas esõben 2021. január 25-én. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Hétfőig melegfront vonul át felettünk, amely elsősorban északon okoz vegyes halmazállapotú csapadékot. A magasban zajló melegedés miatt a havazást nyugat felől egyre többfelé eső, havas eső váltja fel, de az átmeneti időszakban ónos eső is előfordulhat. Éjszaka már csökken a csapadék területi kiterjedése, hétfőn már csak északkeleten lehet elvétve. Hétfőre az ország nagy részén csökken a felhőzet is, északkeleten ragadhat be a borult, párás idő. A déli, délnyugati szél az Északi-középhegység térségét leszámítva többfelé megerősödik, a Dunántúlon hétfőn viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +5 fok között alakul, de reggel sokfelé ennél pár fokkal már melegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 7, 12 fok között, délnyugaton 12 fok felett, északkeleten 5 fok alatt valószínű.

Ami hét további napjait illetti, abban az Időkép segítségét vesszük igénybe. Azt írják: Kedden napközben egy hidegfront hatására nyugat felől egyre többfelé számíthatunk esőre, záporokra, az esti órákban nyugaton helyenként havas eső alakulhat ki. A többfelé szeles időben kora délutánra 5 és 15 fok közé melegszik a levegő, délután nyugaton, északnyugaton már hűlni fog a levegő.

Szerdán folytatódik az évszakhoz képest több fokkal enyhébb idő, a maximumok 3 és 13 fok között alakulhatnak. Délelőtt lehet több napsütés, délután főként északon és nyugaton megvastagszik a felhőzet. Eleinte északon fordulhat elő futó zápor, esetleg hózápor. Az északi-északkeleti országrész kivételével többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Csütörtökön a felhős-szeles időben néhol előfordulhat egy-egy zápor, kisebb eső, majd este észak felől többfelé elered az eső. Az ország nagy részén 10 és 15 fok közé melegedhet napközben a levegő, de északon-északkeleten ennél pár fokkal hidegebb lehet.