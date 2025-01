Meghalt Jean-Marie Le Pen, a francia Nemzeti Front alapítója, Marine Le Pen apja

96 éves korában elhunyt Jean-Marie Le Pen, a francia Nemzeti Front alapítója, Marine Le Pen apja. Szélsőjobboldali pártját 1972-ben alapította és 2011-ig ő vezette, ekkor adta át ezt a szerepet lányának, Marine Le Pennek, ő nevezte át a pártot a közelmúltban Nemzeti Tömörülésnek (Rassemblement national - RN). Életét és politikai pályafutását számos botrány és perek sokasága övezte.

Többször került bíróság elé a holokauszttal kapcsolatos kijelentései miatt, amelyeket a második világháború történetének „puszta részleteként” emlegetett, valamint a náci megszállókkal kollaboráló Vichy-kormány dicsérete miatt is vizsgálták. Többször elítélték emberiség elleni bűncselekmények tagadása és gyűlöletkeltés miatt. Egyik legismertebb kijelentése szerint az ebolavírus „megoldást jelenthetne” a túlnépesedés problémájára.

photo_camera Csurka István és Jean-Marie Le Pen, a francia Nemzeti Front alapítója és akkori elnöke 2003. október 23-án Budapesten. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Le Pen öt alkalommal indult az elnökválasztáson, legnagyobb sikere 2002-ben volt, amikor bejutott a második fordulóba Jacques Chirac ellen, de ott elsöprő vereséget szenvedett. Katonai múltja során az indokínai és algériai háborúkban is részt vett, ahol kínzásokat is elkövethetett, az ezzel kapcsolatos vádakat részben el is ismerte.

Politikai karrierje során parlamenti képviselőként, európai parlamenti képviselőként és regionális tanácsosként is tevékenykedett. Lányával, Marine Le Pennel nagyon megromlott a kapcsolata. A fiatalabbik Le Pen kizárta apját a pártból 2015-ben, mire ő kitagadta a lányát. Kapcsolatot ezután – politikait és személyest – a családból az unokájával, Marion Maréchallal ápolt. 2023-ban az idős politikus kórházba került, majd a következő évben egészségi állapota miatt gondnokság alá helyezték.

(Guardian)