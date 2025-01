Megkapta a hatósági engedélyeket a Hungary Airlines

Már decemberben kiadhatták a részben magyar légitársaság, a Hungary Airlines számára a működési engedélyt, amely az állami tulajdonú Airbus A330F áruszállítót üzemelteti, számolt be az Airportal.hu.

A portál azt írja, hogy a Hungary Airlines által üzemeltetett Airbus A330F áruszállító január elején több tesztrepülést is végrehajtott Budapest és Kecskemét között, de január 5-én Sanghajba is elrepült információk szerint egy esedékes karbantartásra.

photo_camera Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A Hungary Airlines csak részben magyar vállalat, alapvetően kínai irányítású. A 2021-ben bejegyzett vállalat 2024 áprilisában változtatta nevét Hungary Airlines Kft-re. A cég évek óta tevékenykedik a Kína és Magyarország közötti légiáru-szállítás területén, kezdetben Universal Translink Airline Hungary Kft. (UTA), majd rövid ideig Hungary Cargo Airlines Kft. néven.

A 2024. november végéig a Wizz Air üzemeltetésében repülő, állami tulajdonú Airbus A330F repülőgép az elmúlt években a vállalat számára szállított árut Csengcsouból, majd Hangcsouból Budapestre. A Hungary Airlines Kft. többségi tulajdonosa 50 százalékot meghaladó részesedéssel a hazánkban élő, vélhetően magyar állampolgársággal is rendelkező Wu Jiang kínai üzletember. Mellette két kisebbségi tulajdonos szerepel a cégjegyzék adatai szerint: a pekingi székhelyű UTL (Beijing) Digital Logistics Co. Ltd., valamint 2024. november 28-tól a magyar állami tulajdonú Air Hungary Szolgáltató Zrt.