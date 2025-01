Elon Musk az egekig magasztalta a német szélsőjobb vezetőjét

Az utóbbi időben Elon Musk milliárdos érdeklődése egyértelműen Európa felé fordult. A következő Trump-adminisztrációban (egyelőre nem tudni, mekkora jelentőségű) pozíciót is megcsípő Musk leglátványosabban talán a német belpolitika iránt érdeklődik - bár Nagy-Britanniára is eléggé ráfeszült -, karácsony előtt már arról posztolgatott az X-en:

„Csak az AfD mentheti meg Németországot.”

Elég nagy botrányt okozott az is, hogy nem sokkal ezután a Welt, vagyis a legnagyobb német hétvégi lap hasábjain közölt véleménycikket, amiben ugyanezt fejtette ki sokkal bővebben.

„Németország kritikus ponton van, a gazdasági és kulturális összeomlás szélén billeg. Mint olyasvalaki, aki jelentős befektetéseket tett Németországban, úgy gondolom, jogom van nyíltan beszélni politikai irányultságomról. Az AfD a remény utolsó szikrája ennek az országnak” - írta többek között.

Tegnap pedig Alice Weidellel, az Alternatíva Németországért (AfD) vezetőjével készített interjút, a beszélgetést egyébként előzetesen is nagy érdeklődés övezte.

A csaknem 75 perces beszélgetésben Musk megismételte korábbi nézeteit, miszerint „csak az AfD mentheti meg Németországot”, és az egekig magasztalta a bevándorlásellenes és Kreml-barát pártot, illetve annak vezetőjét, Weidelt.

Kis szépséghibája volt az eseménynek, hogy Musk következetesen rosszul ejtette Weidel nevét (Weedelnek), de ez nem gátolta meg a beszélgetőpartnereket abban, hogy sok közös pontot találjanak.

Musk például egy ponton javasolta Németországnak, hogy térjen vissza az atomenergiához, amire Weidel rá is vágta rögvest, hogy „abszolút”, de nagy egyetértésben voltak akkor is, amikor a német bürokráciát kellett ostorozni (Musk nehezményezte, hogy a berlini Tesla-gyár lepapírozásakor 25 ezer oldalt kellett egyenként lepecsételni), esetleg a német oktatási rendszert (Az X-vezér itt amiatt kesergett, hogy Németországot is elérte a woke-jelenség), de az illegális bevándorlás megakadályozásának szükségességével kapcsolatban is azonos nézeteket hangoztattak.

Sőt, mindketten úgy látják, az orosz-ukrán háborúnak mielőbb véget kell vetni. Szerencsére ezen a ponton Musk mindenkit megnyugtatva közölte:

„Trump elnök nagyon gyorsan meg fogja oldani ezt a konfliktust.”

Hogy hogyan, arra viszont egyértelmű választ nem adott, inkább csak azt szögezte le némi hezitálás után, hogy ez Trumpon múlik, mert „ő a főparancsnok”.

A közel-keleti konfliktus is szóba került, Weidel szerint ez egy bonyolult helyzet, de nagyon határozottan vágta rá, hogy „igen”, amikor az volt a kérdés, támogatja-e Izrael állam létét. Sőt, hozzátette azt is: szerinte az AfD „a zsidó nép egyetlen védelmezője Németországban”, miközben a többi német párt potenciálisan antiszemita emberek előtt nyitotta meg a határokat.

Weidel azon kérdésére, hogy mikor fog Musk expedíciót indítani a Marsra, az volt a válasz, hogy két éven belül már indulhat személyzet nélküli űrhajó, körülbelül négy éven belül meg akár űrhajósok is indulhatnak a vörös bolygó felé. Musk szerint az a célja, hogy a „marslakók” képesek legyenek megmenteni a földlakókat „ha vészhelyzet van… ahogy Amerika is megmentette Európát a második világháborúban”.

A néhol kissé csapongó beszélgetés egy pontján arról elmélkedtek, vajon Hitler szocialista vagy szélsőjobboldali radikális erő volt-e. Weidel elhatárolódott a nemzetszocializmustól, viszont kifejtette, hogy szerinte Hitler egy „kommunista, szocialista fickó volt”. Az AfD pedig egy libertárius, konzervatív párt - jelentette ki.

A beszélgetés itt meghallgatható:

via Guardian