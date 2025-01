Biró Ferenc: Rosszindulatú gyanúsítgatás, hogy az adófizetők pénzéből újíttattam fel a házamat

„Az elmúlt napokban több sajtótermék arról cikkezett, hogy az Integritás Hatóság pénzén felújított házban élek. Ez nem igaz. Nem dicsekedtem vele, de soha nem is titkoltam, hogy a versenypiacon eltöltött 30 év sikeres munkája nyomán, saját erőmből elértem egy anyagi jólétet. A házamat, amelyben családommal élek, hosszú évek alatt, nemzetközi és hazai terepen végzett kemény munka eredményéből építettem” - tudatta nyilatkozatában Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke.

photo_camera Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke.

Fotó: Németh Dániel/444

Biró úgy fogalmazott:

„Rosszindulatú gyanúsítgatás, hogy az adófizetők pénzéből újíttattam fel a házamat. Nyomozásaink számos érdeket sérthetnek és több, a személyemet és a családomat érintő fenyegetést is kaptam. Ezért miniszteri rangú állami tisztviselőként eljárva engedélyt kértem és kaptam a megfelelő szervektől, valamint az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságától arra, hogy a modernebb kamerákat szereljenek fel a házon és azon kívül, valamint egy 100 méteres szakaszon egy megerősítő drótkerítést szereljenek fel oszlopokkal, hogy egy esetleges behatolást megakadályozzanak. A munkálatokat a Valton Security végezte el.”



Biró álláspontja szerint ezek teljesen indokolt, jogszerű, kérvényezett és engedélyezett tevékenységek voltak, ezért úgy véli, minden más rosszhiszemű összemosása a valós tényeknek.

Nyilatkozatát azzal folytatta:

„A tények hamis feltüntetésének álláspontom szerint egyetlen oka van: személyemen keresztül valójában az Integritás Hatóság munkáját hivatott ellehetetleníteni és engem annak vezető pozíciójából eltávolítani. Természetesen ez sem engem, sem kollégáimat nem tántorítja el attól, hogy továbbra is szakmai alapon, pártpolitikától teljesen függetlenül és felülemelkedve, objektíven előzzék meg, akadályozzák meg és derítsék fel a korrupciót. Még akkor is, ha a következetes, tisztességes munkánk egyesek érdekeit sérti.”

Biró Ferencet az ügyészség csütörtökön gyanúsította meg hivatali visszaéléssel és jelentős értékre elkövetett hűtlen kezeléssel. A felesége is gyanúsított, bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés miatt. Az ügyészség csütörtökön több helyen tartott kutatást, köztük az Integritás Hatóságnál és Biró otthonában is. A nyomozás bejelentésre indult, tavaly ősszel. Az ügyészség közleménye szerint az Integritás Hatóság elnöke a törvény értelmében egy hivatali gépkocsi személyes használatára jogosult, Biró pedig egy felső kategóriás autót bérelt. „A megalapozott gyanú szerint a hatóság elnöke emellett egy másik gépjárművet is béreltetett az Integritás Hatóság vagyonának terhére.”

Ezzel szemben Biró a pénteki sajtótájékoztatón konzekvensen állította, a felesége az ő hivatali autóját használta alkalomszerűen, és ezt a belső szabályzat lehetővé teszi. Az ügy ellentmondásairól ebben a cikkben írtunk részletesen.

A Magyar Nemzet később arról írt, hogy az Integritás Hatóság vezetője „a szervezet pénzén a budapesti agglomerációban, hatalmas területen elhelyezkedő ingatlana köré több száz méteres kerítést is építtetett”, a „telken fekvő luxusvillán” pedig „átalakítások és fejlesztések is zajlottak, szintén az Integritás Hatóság pénzén”.