Szájer József: Példát mutattunk Európának

Nem sokkal azután, hogy Orbán Viktor beszédében hadat üzent az Európai Uniónak, Szájer József is színpadra lépett a soros uniós elnökséget értékelő konferencián. A közéletbe pár hónapja visszatérő, jelenleg a Szabad Európa Intézet igazgatójaként dolgozó egykori politikus Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel és G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával vett részt egy kerekasztal-beszélgetésen.

Hankó a soros elnökségről azt mondta, hogy irányt mutatott Európának. Az oktatás területén behozták a magyar modellt, rámutattak, hogy Európában is a cégek és az egyetemek közötti együttműködésen alapuló módszert kell alkalmazni. Emellett az is siker volt, hogy az uniós családügyi miniszterek Budapesten végre beszéltek a demográfiáról is.

Szájer szerint az elnökség politikai műfaj, a politikai szabályai érvényesek rá, így a sikert is ebben a dimenzióban kell mérni. A brüsszeli rendszernek ez végtelenül idegen, mert ott az a siker, ha működik tovább a rendszer, nem gondolkoznak nagyobb perspektívákban.

Szájer szerint Orbánék viselkedésükkel megmutatták, hogy vannak problémák, amikre megoldást kell találni, majd meg is oldották őket. Példaként a schengeni bővítést hozta. Szerinte ha a kérdést nem vette volna kezébe a magyar elnökség, még tovább húzódott volna.

„Példát mutattunk az Uniónak, hogy lehetséges politikai célokat kitűzni és megvalósítani.”

G. Fodor azt mondta, az elején senki sem akarta támogatni az Unióban az elnökséget, a végén mégis azt mondták rá, hogy sikeres volt. Ennek oka a megváltozott politikai környezet volt. Szerinte azon állt vagy bukott a sikere, hogy mi történik Amerikában.

„Ott most politikai vezetés és sebesség van. Tudnak a dobozon kívül gondolkozni, miközben Brüsszel maga a doboz. Politológusként nem vagyok hajlandó megtanulni az EU intézményeinek nevét és feladatait, mert nincs értelme. Akkor vajon mit gondolhat egy politikával nem foglalkozó ember?”

Szájer szerint azért is sikeres volt a magyar elnökség, mert visszahozta Brüsszelbe a régi, normális világ alapvető feltételeit. G. Fodor ezt még tovább fokozta. Azt mondta, Budapestet világpolitikai centrummá emelték az elmúlt időszak történései. Itt találták ki az új dolgokat, a város politikai műhelyként funkcionált. Szerinte az elnökség sikerének mélyén a bátorság állt.

„Bele lehetett volna simulni az eddigi formákba, de megmutattuk, hogy máshogy is lehet csinálni. A magyar elnökség nem ért véget, ez még csak a kezdet. Az elnökség intézményi keretbe oltott politikai invenciót hozott” - mondta G. Fodor.

Orbán strasbourgi vitájáról Szájer azt mondta, a vita közben felhangzott kommunista induló megmutatta, hogy ismét a régi mód szerint mennek a dolgok. Vannak, akik azt szeretnék, hogy közös munkával előrevigyék a közösséget. Mások meg semmihez sem tudnak nyúlni, csak a valaha volt legszélsőségesebb ideológiához.

Szájer szerint a strasbourgi vita egy új Európa zászlóbontása volt. Orbán felszólalását dörgő tapsvihar követte, ilyet pedig a másik oldal még sosem látott. Orbánt felszólalásokban is megvédték, Brüsszel pedig erre sem volt felkészülve.

A beszélgetés végén szóba került Donald Trump hivatalba lépése és azt amerikai-magyar kapcsolatok jövője is.

G. Fodor azt mondta, az a kérdés, ki darál be kit a következő időszakban. Szerinte Brüsszel eddig azt hitte, ő darál be minden újonnan feltűnő erőt, de az új politikai térkép alapján könnyen előfordulhat, hogy a brüsszeli elitet darálják be. Ha ez történik, Európa megkaphatja a magyar elnökség által jelzett esélyt.

„A siker feltétele Brüsszel elfoglalása.”

Szájer azt mondta, Orbánék azért akarják megerősíteni az Uniót, hogy a közösség bármilyen típusú veszéllyel szemben meg tudja magát védeni. Akár a trumpi védővámokkal szemben is. „Erővel szemben csak erővel lehet fellépni” - tette hozzá.