Donald Tusk: Ha Orbán blokkolja a szankciókat, teljesen egyértelmű lesz, hogy Putyin csapatában játszik

„Ha Orbán Viktor valóban blokkolja az európai szankciókat a háború szempontjából kulcsfontosságú pillanatban, akkor teljesen egyértelmű lesz, hogy ebben az Európa biztonságát és jövőjét érintő nagy játszmában Putyin csapatában játszik, nem a miénkben. Ennek a ténynek minden következményével együtt” – írja Donald Tusk az X-en.

photo_camera Fotó: Szergej Gapon/AFP

Miután Orbán Viktor jelezte, hogy megvétózza az Oroszország elleni szankciók fenntartását, az EU vezetői a jövő héten rendkívüli csúcstalálkozót rendeznének, hogy lebeszéljék erről. Mivel a magyar miniszterelnök december közepén is megszavazta a 15. szankciós csomagot, ezért az uniós diplomaták abban bíznak, hogy most is csak üres fenyegetőzésről van szó. Ráadásul már Donald Trump is szankciókkal próbálja rávenni Vlagyimir Putyint a háború befejezésére.

Frissítés: Szijjártó Péter a Facebookon reagált: „Lehet, hogy ezt egy Soros-ügynöknek nehéz megértenie, de ha már csapatokról van szó, akkor mi a magyar csapatban játszunk. Ezért képviselünk magyar érdekeket: nem vagyunk hajlandóak tovább fizetni mások háborújának árát és nem hagyjuk, hogy bárki veszélybe sodorja energiaellátásunk biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első.”