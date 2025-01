Rendkívüli uniós csúcson beszélnék le Orbánt az orosz szankciók megvétózásáról

Miután Orbán Viktor jelezte, hogy megvétózza az Oroszország elleni szankciók fenntartását, az EU vezetői a jövő héten rendkívüli csúcstalálkozót rendeznének, hogy lebeszéljék erről - írja az Euobserver. Mivel a magyar miniszterelnök december közepén is megszavazta a 15. szankciós csomagot, ezért az uniós diplomaták abban bíznak, hogy most is csak üres fenyegetőzésről van szó. Ráadásul már Donald Trump is szankciókkal próbálja rávenni Vlagyimir Putyint a háború befejezésére.

Az uniós nagykövetek pénteken tárgyalnak a szankciók fenntartásáról, majd a külügyminiszterek hétfőn szavaznak róluk. Ha esetleg itt Szijjártó Péter blokkolna, akkor még januárban jöhetne a rendkívüli csúcs. Ha Orbán mégis vétózna, akkor január 31-én megszűnnének az uniós büntetőintézkedések. Ebben az esetben 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon juthatna vissza Oroszországba.