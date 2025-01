A CIA elképzelhetőnek tartja, hogy a Covid-19 vírus egy laborból szivárgott ki

Nyilvánosságra hozták a Biden-kormányzat alatt megrendelt CIA-nyomozás eredményét a Covid-19 eredetével kapcsolatban: Az amerikai hírszerzés korábban arra jutott, hogy a vírus nagy valószínűséggel egy kínai laboratóriumból származik, ám a következtetés a szervezet szerint nem megbízható. A CIA szerint a bizonyítékok hiányosak, nem meggyőző erejűek és néhol ellentmondásosak, írja a Guardian.

photo_camera Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

Mindez úgy derült ki, hogy az új amerikai elnök, Donald Trump John Ratcliffe-t nevezett ki az ügynökség élére, az pedig csütörtöki beiktatása után utasította a vírussal kapcsolatos iratok titkosításának feloldását.

A Covid-19 eredetéről szóló korábbi jelentések és hivatalos álláspontok általában két forgatókönyvet tartottak lehetségesnek. Az egyik volt a CIA által most megerősített, kínai laboratóriumos változat, a másik pedig az, hogy a vírus természetes úton alakult ki.

photo_camera Pekingi utcakép 2020-ban, a világjárvány idején. Fotó: KOKI KATAOKA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A tudományos álláspont többnyire továbbra is azt tartja a legelképzelhetőbb megfejtésnek, hogy az eredetileg denevérekben fellelhető koronavírus több fajt megfertőzve jutott el a vadállatokat is értékesítő vuhani piacra, ahol aztán emberek is megfertőződtek.

2019-ben Vuhanban diagnosztizálták az első Covid-19 megbetegedést, ahol történetesen az a laboratórium található, ahonnan az amerikai Energiaügyi Minisztérium 2023-as jelentése szerint a vírus kiszivárgott. Szintén 2023-ban az FBI vezetője, Christopher Wray is arra jutott, hogy a vírus a laboratóriumból jöhetett.