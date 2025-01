Szijjártó Péter: Megszületett minden megállapodás a Rákosrendező fejlesztéséről az Emírségekkel, további együttműködések jöhetnek

Már megszületett minden szükséges megállapodás Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között a budapesti Rákosrendező fejlesztéséről, így a felek új területekre is kiterjeszthetik az együttműködést, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Londonban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, mielőtt útnak indult az Egyesült Arab Emírségekbe, hogy nagy áttörés előtt áll a két ország kapcsolata, miután megszületett minden megállapodás annak érdekében, hogy „új, rendkívül modern városrész jöjjön létre Budapesten, a Rákosrendező lepusztult területén”.

„Az ehhez szükséges megállapodások már rendben vannak, és így most új területekre is kiterjeszthetjük az együttműködést” - hangsúlyozta.

Ez nem teljesen igaz, ugyanis Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn tette közzé, hogy megérkezett a fővároshoz az állami felhívás az elővásárlási jog gyakorlására.

Hogy pontosan milyen új területeken működnénk együtt az Egyesült Arab Emírségekkel, arról Szijjártó azt mondta: Abu-Dzabiban a két ország védelmi ipari együttműködési megállapodást is alá fog írni, „ugyanis az Egyesült Arab Emírségek nagyon jelentős erőfeszítéseket tesz védelmi iparának innovációja és fejlesztése érdekében.”

Szijjártó bejelentette, hogy az élelmiszeripar területén is előrelépések vannak, Magyarország például az egyik első számú sajtexportőrré vált Európából, idén a kivitel mennyisége az ezer tonnát is elérheti.

„A digitális fejlesztések is igen komoly perspektívát kínálnak. Ennek köszönhető, hogy létrejött tizenhat magyar vállalat részvételével egy magyar digitális klaszter az Öböl-térségben, sőt nagy zenei, illetve kulturális fesztiválokon a készpénzmentes fizetési szolgáltatást már most egy magyar vállalat biztosítja” - mondta.

Végül pedig arra is kitért, hogy stratégiai együttműködés épül az energetika terén is, a Mol és az MVM is stratégiai megbeszéléseket kezdett a helyi partnereivel az együttműködésről a megújuló és a fosszilis energia területén.

Rákosdubaj előzményei

Egy gyors kronológia a rákosdubaji fordulatokról hétfő reggeli cikkünkből – amelyből az is kiderül, hogy a főváros helyzete korántsem egyszerű, mert ha bejelenti az elővásárlási jogát, utána az állam élhet a visszavásárlási jogával – arról, hogyan jutottunk el idáig:

Január 20-án, hétfőn kiderült, aláírta a Rákosrendezőnél lévő mintegy 100 hektáros terület adásvételi szerződését a magyar állam és az arab befektető, az Eagle Hills Csoport. A területet 50,9 milliárd forintért adták el, amit részletekben kell kifizetni, legkésőbb 2039-ig. A beruházó 4944 milliárd forintnyi fejlesztést vállalt a területen.

Másnap a főváros bejelentette, hogy egy cégükön keresztül elővásárlási joguk van, amivel élni fognak. Szerdán, újabb egy nappal később a mostani levelet küldő MNV még azt közölte, hiába tulajdonos a Fővárosi Távhő is, nem vehetik meg Rákosrendezőt, mert az Arab Emírségekkel kötött és törvénybe foglalt nemzetközi szerződés értelémben csak annak lehet eladni a területet, akit az arabok kijelölnek.

A kormány ellentmondásosan kommunikált: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt közölte, a főváros nem fog tudni élni az elővásárlási jogával, Lázár János építési miniszter pedig azt, hogy Karácsony hozzon egy 5 ezer milliárdos csekket, és viheti a területet. (Ez a hatalmas összeg úgy jött ki, hogy hozzászámolták az arab beruházó által vállalt fejlesztéseket is.)

Gulyás Gergely inkább a Nagy Márton-féle vonalat vitte, mikor arról beszélt, jogi tanulmányaiból azt vezette le, hogy a nemzetközi szerződések erősebbek a polgári törvénykönyv előírásainál, „vagyis, a nemzetközi jogi aktus felülírja az elővásárlási jogot” – erre mondta a mai cikkünkben nyilatkozó jogi szakértő, hogy Gulyás magyarázata „teljesen téves”.

A fővárosi közgyűlés legközelebb szerdán ülésezik, várhatóan ekkor döntenek az elővásárlási jogról. A BKM-nek hivatalosan 30 napja van, hogy elküldje az MNV-nek a nyilatkozatát, hogy élni kíván a jogával.