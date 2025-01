Szijjártó szerint az európai politikusok nem veszik eléggé komolyan Trump grönlandi követeléseit

G. Fodor Gábor megkérdezte Szijjártó Pétertől, hogy mit gondol Grönlandról, mire a magyar külügyminiszter azt mondta: „Az Egyesült Államok elnökének nyilatkozatai ebben a kérdésben nagyon komoly témát feszegető nyilatkozatok, és ehhez képest az európai politikum, az európai média az meg úgy csinál, mintha ez nem létezne.”

Ehhez képest a Mette Frederiksen dán miniszterelnök kedden Berlin, Brüsszel és Párizs között ingázott, hogy támogatást szerezzen Trump egyre agresszívebb közeledésével szemben a terület iránt. Korábban a dán miniszterelnök egy borzalmas beszélgetést folytatott az új amerikai elnökkel, és elmondta neki, hogy a sarkvidéki sziget nem eladó. A tárgyalás után Olaf Scholz német kancellár figyelmeztetett, hogy „a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni”, majd hozzátette, hogy megjegyzését „az érintetteknek” címezi. Emmanuel Macron francia elnök és Mette Frederiksen dán miniszterelnök egyetértett abban, hogy Európának meg kell védenie saját érdekeit, miközben ragaszkodnia kell a transzatlanti kapcsolathoz. Ugyanakkor a francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot azt is felvetette, hogy katonákat kellene küldeni Grönlandra. Robert Brieger, az Európai Unió Katonai Bizottságának elnöke szombaton felvetette az európai csapatok Grönlandra telepítésének ötletét, szerinte ez erős jel lenne, és hozzájárulna a térség stabilitásához.

Szijjártó minderről most nem nagyon foglalkozott, inkább azzal folytatta, hogy „az európai politikusok egyrészt frusztráltak, mert tudják, hogy nem csak ők emlékeznek arra, hogy mit mondtak Trumpra, hanem Trump is emlékszik, hogy ők mit mondtak rá”. Másrészt úgy érzi, hogy az európai politikusok „még mindig mintha abban reménykednének, hogy »jó, ez most történik, de egyszer majd valaki megcsíp minket, és felriadunk, hogy ez csak egy rémálom volt.« De nem, ez a valóság, tehát el kellene hinni végre, hogy ez történik”.

Donald Trump január elején abszolút szükségszerűségnek nevezte, hogy amerikai ellenőrzést szerezzenek Grönland felett, ami 600 éve Dánia része, de 2009-ben széles körű autonómiát kapott. Az amerikai elnök nem zárta ki a katonai vagy gazdasági lépéseket, így például Dániát sújtó vámtarifák elrendelését sem. Egyébként a grönlandiak 85 százaléka nem akar az Egyesült Államokhoz csatlakozni.