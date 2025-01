Trump vámokkal fenyegette meg a BRICS-országokat

„VÉGE annak az elképzelésnek, hogy a BRICS-országok megpróbálnak eltávolodni a dollártól, miközben mi tétlenül nézzük” – írta Trump saját közösségi oldalán, majd bejegyzésében „száz százalékos vámokkal” fenyegette meg a BRICS-országokat, amennyiben új tartalékvalutát hoznának létre.

„Kereshetnek egy másik balek nemzetet. Esélytelen, hogy a BRICS-országok leváltsák az amerikai dollárt a nemzetközi kereskedelemben vagy bárhol máshol, és bármelyik ország, amelyik megpróbálja, köszönjön a vámoknak, és búcsúzzon el Amerikától!”

A száz százalékos vámokkal már egyszer fenyegetőzött a novemberi megválasztása utáni hetekben is. Ahogy a Reuters is írja, akkor Oroszország mondta azt, hogy minden olyan amerikai kísérlet, ami arra kényszerítené az országokat, hogy a dollárt használják, visszafelé sülne el.

A BRICS-országoknak nincs közös valutája, az erről folyó viták azonban kaptak némi lendületet, miután a Nyugat szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben az ukrajnai háború miatt. Már 2023-ban is írtunk arról, hogy sokan szabadulnának a dollártól, és hogy továbbra is kérdés, hogy mi jöjjön helyette. Ahogy akkori cikkünkben is szerepel, az egyik legtöbbet emlegetett alternatíva már akkor is egy új közös pénznem volt, amit az úgynevezett BRICS-államok vezethetnének be az egymás közti kereskedelem bonyolításához.

A BRICS rövidítés öt ország kezdőbetűiből jön össze: Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika tartozik ide, 2023-ban pedig Egyiptommal, Etiópiával, Iránnal és az Egyesült Arab Emírségekkel bővült a csoport, aminek idén Indonézia is a tagja lett.