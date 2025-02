A kormány idén 50 milliárdot venne el Budapesttől, a főváros perel

„50 milliárd forint. Ez a bűvös szám. Ennyiért akarta a kormány Rákosrendezőt eladni egy arab milliárdosnak. És ennyi pénzt akar elkobozni a kormány idén Budapesttől. Hát nem fog. Mert visszavesszük a budapestiek pénzét a város számára. Indul a kártérítési pert” – írta Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester szerdán.

A kedd esti Magyar Közlönyben megjelent, Nagy Márton nemzetgazdasági által jegyzett szolidaritási adóról szóló lista alapján 2025-ben Budapestnek összesen 89 milliárdot kell befizetnie. Ha ebből kivonjuk a Karácsonyék által összeszámolt támogatást, amit Budapest kap a kormánytól, megkapjuk az említett 50 milliárdot.

„Tarlós István utolsó évében még csak 5 milliárdot kellett befizetnie a városnak, idén már 89 milliárdot. Nincs hazugabb dolog, mint ezt szolidaritásnak nevezni, ennek semmi köze a város bevételeihez, még kevésbé a kiadásaihoz, ennek a pőre politikához van köze, a Budapest-ellenes kormányzati hozzáálláshoz” – írja Karácsony.

A korábbi szolidaritási hozzájárulások ügyében már folyik egy per a kormány és Budapest között. Karácsony szerint amint megkapják a mostani adóról az írásbeli végzést, el is indítják a kártérítési pert. „A 2024-re vonatkozó per folyamatban van, annak tétje már 40 milliárd forint.”

Ugyan Karácsony Gergely főpolgármester januárban jelentette be, és azóta is azt kommunikálja, hogy a Fővárosi Törvényszék keddi, jogerős ítélete alapján Budapestnek visszajár 28,3 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás, a Magyar Államkincstár szerint ez nem így van. Szerintük csak a bíróság csak eljárásjogi hibát azonosított, és Budapestnek ugyanúgy fizetnie kell az adót jövőben. Karácsonyék ezért kártérítési pert indítanak.

photo_camera Karácsony Gergely bemutatja, mit terveznek Rákosrendezőre. Fotó: Németh Dániel/444

A főváros úgy számolt, hogy miután a kormány elfogadta az elővásárlási jogát a rákosrendezői területre, a több ütemben kifizetendő, több mint 50 milliárdos összeget részben a kártérítési perrel visszaszerzett pénzekkel fogja fizetni.

A fideszes szereplők által is néha kritizált szolidaritási adót a Fővárosi Önkormányzat jogtalannak tartja az elvonást, mondván Budapest nem válhat nettó befizetővé. A fővárosi költségvetést is úgy tervezték meg, hogy az elvonások összege pont annyi lehet, mint amit hozzájárulásként kap az államtól. Igaz, a Tisza képviselői azt kérték, hogy a szolidaritási adóról szóló bírósági döntés után felülvizsgálható legyen a költségvetés.

A jövőben kormány a szolidaritási adóból befolyó összegeket a tavaly októberben a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium által bejelentett – lényegében az iparűzési adó bevételeinek megadóztatására épülő – Versenyképes Járások Program keretein belül osztaná szét. Ennek lényege, hogy az állam a településektől elvont iparűzési adó egy részét (a Pénzügyminisztérium becslései szerint 65 milliárd forintot) egy pályázható program keretein belül évente újraosztja.