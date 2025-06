Lázár János szerint a Fideszben megbecsülik a Netanjáhu-bábut akasztó, kutyákat kínzó, gyerekeket elvevő Orosz Mihály Zoltánt

Szombathely után a nyírségi Nagykállóban folytatta a Lázár-fórumokat Lázár János, a Telex tudósítása szerint igen felfokozott hangulatban, heves ordibálások közepette. Az építési és közlekedési miniszter válaszait rendszeresen kiabálásokkal szakították félbe, amit Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője nem viselt igazán jól: voltak felszólalók, akiket lehazugozott, és Lázárhoz apellált, ha úgy érezte, sérelem érte:

„Miniszter úr, összevissza hazudozik, csicskáz bennünket. Kikérem magamnak”

– panaszkodott az egyik ellenzéki érzelmű résztvevőre Simon.

A fórumon a közönségben ott volt Orosz Mihály Zoltán, a 2010-es évek legismertebb fasisztoid polgármestere, az "érpataki modell" megalkotója is. Ha esetleg már nem annyira rémlene: az érpataki modell a szélsőséges rendpolitikáról szólt, ami leginkább azt mutatta meg, hogyan kell a legaljasabb eszközökkel megfélemlíteni és szétverni egy helyi közösséget azáltal, hogy jókra és rosszakra osztja fel a benne élőket, a rosszakat pedig üldözik, megalázzák, miközben a városvezetés karlendítések közt tiszteleg military egyenruhában a Wehrmacht és a Waffen SS áldozatai előtt.

Orosz Mihály Zoltán

Lázár fórumán Orosz Mihály Zoltán többek között arról beszélt, hogy Tiborcz István luxuskastélyai és Lázár batidai vadászháza után a volt vármegye házát is fel kéne újítani, mire Lázár János arról biztosította a sikkasztás és hűtlen kezelés miatt letartóztatott volt polgármestert, hogy neki a Fidesz politikai közösségénél van a helye:

„Maga egy olyan értelmes ember, magának muszáj ránk szavaznia. Milyen más lehetőség lenne? Magát sehol máshol nem becsülik meg, csak nálunk”

– válaszolta Orosznak Lázár János, de ő nem annyira volt barátkozós hangulatban, és azt mondta, csak akkor szavazna a Fideszre, ha betiltanák az összes pártot.

Orosz Mihály Zoltán 2018-ban azért bukott meg, mert a városvezetés évekig elfogadott költségvetés nélkül működött, és végül nem is tudott elszámolni a kiadásokkal. Ő volt az is, aki élőben közvetítette, amikor sikkasztás, hűtlen kezelés és zaklatás gyanújával letartóztatták. Polgármestersége alatt minden tizedik gyereket kiemeltek a családjából Érpatakon, voltak, akiket személyesen a polgármester vitt el a szüleitől. A főtéren Simon Peresz- és Benjamin Netanjáhu-bábukat akasztott, kutyákat kínzott, a településről pedig elüldözte a jogvédő TASZ munkatársait, akik a helyi elesettek jogait védték

Ténykedésével nemzetközi karriert is befutott. Az Érpataki Modellről német és holland filmkészítők dokumentumfilmet is forgattak. 2014-ben a 444 is készített riportot a település állapotairól. Orosz egyik kedvenc hobbija a budapesti Pride-felvonulásokon való őrjöngés volt.

Ez akár közös nevező is lehetne a Fidesszel. A Pride-ra szokása szerint Lázás János is kitért Nagykállón: „A szerelem szabad, a Pride meg sok. Minek felvonulni fonnyadt meztelen férfiaknak, és 3-5 éves gyerekeknek mutogatni magukat? Mondják már meg nekem, hogy egy normális országban minek van erre szükség? Minek vagy kinek jó ez?" - mondta a miniszter.