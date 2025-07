Ingázó kétharmadok

Jó reggelt, állítólag most egy darabig jobb lesz az idő! Itt a 444 napindító hírlevele a hétvége nagyobb híreivel, cikkeivel. Vannak másfajta hírleveleink is, azokra itt lehet feliratkozni.

Belpolitika

Tényleg van esély arra, hogy alkotmányozó többséget szerezzen jövőre a Tisza Párt? Orbán Viktornak van muníciója, hogy megakadályozza ezt? És miért mondhatta Karácsony Gergely a jövő évi választásokról azt, amit a Pride-on mondott? Hogyan kerüljük el a Magyar Péter-kétharmadot? Magyar természetesen nem ennek elkerülésén ügyködik, épp ellenkezőleg, szerinte azért kellene a Tisza-kétharmad, hogy Rogánt bilincsben vigyék el a milliárdos hajlékából.

Fotó: Németh Dániel, Bankó Gábor/444

Június volt a hónap, amikor a Fidesz egy mesterterv alapján a Pride, a sajtó és a civilek ellehetetlenítése helyett hülyét csinált magából. Néhányan úgy gondolták, hogy magángéppel és nem gyalog, több százezren meg inkább úgy, hogy inkább gyalog és nem a Kincsem Parkban. A hónap NER-dolgozója és forradalmi újítások az állampárti kommunikációjában. A Fidesszencia júniusi száma.

Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán és a foci

Orbán nagyon erős függőségi viszonyt alakított ki a klubok, az állam és az állami cégek között, ami rendkívül sérülékennyé tette a csapatok gazdálkodását. Most ezt használhatja fegyverként, és mintha az NB I.-es klubok romba döntésére készülne választási vereség esetén.

Orbán máris arrébb csúsztatta a mindenki által kiröhögött jóslatának a dátumát, hogy mikor játszik világbajnoki döntőt a magyar válogatott.

A focirajongó miniszterelnök mindent megtett a sikerért Fotó: Sepsi OSK

Egy 500 fős horvát faluban 3 milliárdért építenek stadiont Orbánék. Az is 500 férőhelyes lesz. A projekt, amit felesben áll a magyar és a horvát kormány, a Fidesszel is jó kapcsolatot ápoló Robert Jankovics parlamenti képviselő szívügye.

Építés közben Fotó: Várdaróc FC/Facebook

Ingázók nők

Az 50-es évek végétől, az erőszakos téeszesítés hatására rengetegen kezdtek munkát keresni az iparban, amire a rendszer egyáltalán nem volt felkészülve. Szombathelyre a környező falvakból érkeztek nők dolgozni, ahol nem várt nehézségekkel kellett szembenézniük. Interjú a témáról könyvet író történésszel, Kisőrsi-Farkas Zsófiával.

A Sabaria Cipőgyár futószalagja mellett, 1981-ben, a kép csak illusztráció Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr

Meleg

Július első hétben egész Európán hőhullámok söpörtek végig, úgy tűnik, nyaranta a 40 fok feletti hőmérséklet teljesen normálissá válik. Az egyik legmelegebb napon elutaztunk Rómába, hogy megnézzük, hogyan birkóznak meg ott az extrém hőséggel.

Kultúra

A semmike-dalok című kötetben bölcsőtől koporsóig követjük egy félig fiktív alak, Semmike sorsát. Az Oscar-díjas Saul fia főszereplője, Röhrig Géza olvas fel a könyvéből, nem is akárhogyan.

A F1 – A film tanmese eltékozolt tehetségről, sose add felről, mesterről-tanítványról, milliószor látott, rutinosan újrahasznosított klisék alapján. Miért működik mégis?

Fotó: InterCom

Külföld

Oroszországban össznemzeti támogatottsága van az Ukrajna elleni háborúnak, legalábbis Vlagyimir Putyin szerint. Ukrajna drónokkal támadta Moszkvát. Orbán Viktor egy éve volt békemissziózni, posztolt is egyet arról, hogy ő már akkor figyelmeztette Zelenszkijt Kijevben, az oroszok ellen nincs értelme harcolni.

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Texasban a hétvégén a hatóságok és a helyiek teljes erőbevetéssel keresték a villámárvizek során eltűnt lánytábor lakóit. Az áradásba többen meghaltak, a kutatást az árvizek okozta káosz csak nehezíti.

Fotó: JIM VONDRUSKA/Getty Images via AFP

Borízű

