Gyurcsány gatyájában turkálni kell, a NATO-é meg le van tolva

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb cikkeivel. Egyéb hírleveleink itt találhatók.

Belföld

Az elmúlt másfél évtizedben központilag lejáratott vagy ellehetetlenített áldozatok közül sokaknak (évekkel) később – amikor már többnyire minden mindegy volt – a bíróság adott igazat, de nem egyszer még a bocsánatkérést sem volt hajlandó normálisan megtenni a vesztes fél.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A Direkt36 nyomozásából kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc visszalépésében szerepet játszott egyik munkatársával folytatott viszonya is. Erre Dobrev Klárán túl Fekete-Győr András, de még Magyar Péter is kiakadt, mondván, a magánélethez való jog mindenkit megillet. Bede Márton szerint az igazság az, hogy a Direkt36 nem szórakozásból turkált Gyurcsány Ferenc gatyájában, hanem mert ezt kívánták az újságírás elemi szabályai.

Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc 2023 március 15-én a DK rendezvényén a színpad mögött
Fotó: Bankó Gábor/444

Folytatódott Orbán Viktor és a svéd miniszterelnök csörtéje: Orbán a svédországi rend és a jog összeomlásáról posztolt, Ulf Kristersson pedig egy Orbán-idézettel vágott vissza: „Az olaj keletről jöhet, de a szabadság mindig nyugatról jön.” A bíróság kimondta, hogy közérdekűnek számít a kínai gigahitel szerződése, így azt 15 napon belül ki kell adnia az Államadósság Kezelő Központnak.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Miután ideiglenesen helyreállították, szerda reggelre valaki ismét eltüntette a virágokat és a kirakott képet a kisföldalatti bejáratánál lévő budapesti Alekszej Navalnij-emlékhelyről, úgyhogy egy kutyapártos képviselő újra felállította azt. Az emlékhellyel szemben található orosz nagykövetség szerint a tettesek az emlékhely eredeti felállítói voltak, hogy az alkalmat kihasználva gyűlést szervezhessenek Oroszország ellen, és követeljék egy állandó emlékmű létrehozását. Közben Navalnij özvegye közölte, hogy két független laboratórium is arra jutott, hogy Navalnijt megmérgezték.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Külföld

Mikor egy hete közel 19 orosz drón behatolt a lengyel légtérbe, és ebből a légvédelem csak hármat lőtt ki, hirtelen mindenki észrevette: a NATO letolt gatyával áll. A hiányosságot akkor is nehéz lenne pótolni, ha lenne rá elegendő pénz és közös akarat – hát még a jelenlegi európai helyzetben. Így marad a stressz, hogy Amerika valóban kivonja-e a katonáit, meg a hadiiparba való beruházások növelése, hátha meg tudja oldani magának a régió.

Lelőtt orosz drón darabjaitól megsérült ház a kelet-lengyelországi Wyryki-Wolában
Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Donald Trump nehéz választás elé állította a NATO-tagállamokat. Azt írta, kész komoly szankciókat kivetni Oroszországra, amennyiben az összes tagállam felhagy az orosz kőolaj vásárlásával, továbbá büntetővámot vet ki Kínára. Ellenkező esetben hagyja az egészet a fenébe. Bár valódi szándékait nem ismerjük, nagy rá az esély, hogy nyomásgyakorlás helyett ezúttal is az időt húzza.

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Trump az Egyesült Királyságba látogatott, hogy III. Károly királlyal és Keir Starmer miniszterelnökkel tárgyaljon a két ország kereskedelméről. Egy ausztrál újságíró arról kérdezte az amerikai elnököt, hogy mennyit gazdagodott, mióta visszatért a Fehér Házba, mire Trump azt mondta, az újságíró „nagyon rossz hangot ütött meg”, és megígérte, hogy mesélni fog az esetről az ausztrál miniszterelnöknek. III. Károllyal a windsori kastélyban lesz a találka, amelynek falaira Jeffrey Epsteint és Donald Trumpot ábrázoló képet vetítettek néhányan, akiket aztán őrizetbe is vettek.

Fotó: -/AFP

Az izraeli pénzügyminiszter szerint a Gázai övezet egy ingatlan-aranybánya, míg az Európai Bizottság megszüntetné az Izrael számára nyújtott szabadkereskedelmi kedvezményeket és szankcionálna két izraeli minisztert.

reggel 4 ulf kristersson svédország hamász jeffrey epstein III. Károly Európai Bizottság gyurcsány ferenc Keir Starmer fekete-győr andrás oroszország Alekszej Navalnij hamász-izraeli háború Izrael Dobrev Klára izrael-hamasz háború Donald Trump kína nato magyar péter európa tanács fekete kampány hírlevél gázai övezet 444 hírlevél mészáros lőrinc orbán viktor jair bolsonaro reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Gyurcsány gatyájában szórakozásból senki nem turkál

A maradék épeszű sajtónak alapvető kötelessége utánajárni annak, hogy miért ért véget kurtán-furcsán a modern Magyarország második legkártékonyabb miniszterelnökének politikai karrierje. Utána pedig nem elsunnyogni egy fontos részletet.

Bede Márton
vélemény

Az oroszok mindenkinek megmutatták, hogy a NATO letolt gatyával áll

Oroszország naponta több száz olyan drónnal támadja Ukrajnát, mint amilyenek a lengyel légtérbe repültek be. 19 darab robbanóanyag nélküli drón elég volt ahhoz, hogy az oroszok megmutassák, mennyire sebezhető a NATO.

Takács Lili
külföld

Trump tett róla, hogy egyhamar ne kelljen fellépnie az oroszokkal szemben

Az amerikai elnök az orosz kőolajról történő leválást és Kínával szembeni büntetővámok kivetését várja a NATO-tagállamoktól. Bár valódi szándékait nem ismerjük, nagy rá az esély, hogy nyomásgyakorlás helyett ezúttal is az időt húzza.

Molnár Kristóf
külföld

Akikre rászállt a hatalom, de nem hagyták magukat – és nekik lett igazuk

Az elmúlt másfél évtizedben központilag lejáratott vagy ellehetetlenített áldozatok közül sokaknak (évekkel) később – amikor már többnyire minden mindegy volt – a bíróság adott igazat, de nem egyszer még a bocsánatkérést sem volt hajlandó normálisan megtenni a vesztes fél.

Herczeg Márk
POLITIKA

Újabb posztban állt bele a svéd miniszterelnökbe Orbán Viktor

Orbán és Ulf Kristersson azóta üzenget, hogy a magyar miniszterelnök valótlan svéd bűnözési statisztikákkal példálózott.

Benics Márk
külföld

A svéd miniszterelnök Orbánt idézve emlékeztette Orbánt, hogy a szabadság mindig nyugatról jön

Ulf Kristersson történelmi példákkal üzent vissza a Svédországot kritizáló magyar miniszterelnöknek.

Molnár Kristóf
POLITIKA

A bíróság szerint közérdekű a kínai gigahitel szerződése, így azt ki kell adnia az ÁKK-nak

Méghozzá 15 napon belül. A bíróság szerint a hitel a költségvetés finanszírozását szolgálja és a visszafizetés az adófizetőket terheli.

Székely Sarolta
gazdaság

Válságban a demokrácia és a jogállam Magyarországon az Európa Tanács szerint

A választási törvény átalakítása, a kétharmados törvények, az Alaptörvény egyes rendelkezései és a korábban független intézmények elfoglalása mind a kormánypárt hatalmát erősítették, állítja az Európa Tanács jelentés-tervezete.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Elismerte a honvédelmi miniszter: véletlenül meglőtte magát az egyik testőre Törökországban

Februárban történt az eset.

Botos Tamás
POLITIKA

Idén is rekordot dönt a közmédia, soha ennyi pénzt még nem kaptak

2025 első felében 80,3 milliárd forint állami támogatást kapott az MTVA, de nem tudták mind elkölteni.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Két lőfegyver játszotta a főszerepet Gulyás Gergely kormányinfóján, az egyik el is sült, a másik csak dudorodott

Tisza-említés nélkül indul az ötkérdéses „Tisza-adós” „nemzeti” „konzultáció”, a honvédelmi miniszter testőre hibázott, de már újra dolgozik, Ruszin-Szendi Romulusz „stukkerviselése” jogszabálysértő és az épelméjűség határait feszegeti. Ilyen volt a rekordrövid kormányinfó.

Gazda Albert
POLITIKA

730 eurós pólóban járkált Mészáros Lőrinc a nép között a Mészáros Csoport családi napján

Hacsak nem leértékelve vette.

Szily László
életmód

Valaki megint elvitte a virágokat a Navalnij-emlékhelyről

Hiába próbálták helyreállítani a ledózerolt emlékhelyet, reggelre teljesen üresen állt a kisföldalatti bejárata.

Benics Márk
belföld

Másodszor is helyreállította a ledózerolt Navalnij-emlékhelyet a kutyapártos képviselő

Oláh János reméli, hogy a frissen kihelyezett kép már kitart a szeptember 24-ére meghirdetett civil megemlékezésig.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Az orosz nagykövetség szerint az emlékhely felállítói bontották le titokban a Navalnij-emlékhelyet

Azért, hogy hangos gyűlést szervezzenek Oroszország elleni vádakkal, és követeljék egy állandó emlékmű létrehozását.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Navalnij özvegye szerint két laboratórium is megállapította, hogy megmérgezték férjét

„Kijelentem, hogy, hogy Vlagyimir Putyin felelős a férjem haláláért.”

Botos Tamás
külföld

Nem orosz drón, hanem lengyel vadászgép rakétája csapódhatott lakóházba a belarusz határnál

Múlt héten közel 20 orosz drón hatolt be Lengyelország légterébe, lapértesülés szerint az elhárításukra indított egyik rakéta hibásodhatott meg.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Putyin destabilizálni akarja a Nyugatot – mondta a német kancellár

Az orosz külügyminiszter szerint viszont Európának nincs keresnivalója a tárgyalóasztalnál

Keller-Alánt Ákos
külföld

Trump Nagy-Britanniába utazott, III. Károly királlyal és Keir Starmer miniszterelnökkel is találkozik

„Meg akarják nézni, hogy tudnak-e egy kicsit finomítani a kereskedelmi megállapodáson... Én szívesen segítek nekik” – mondta még az elnöki gépen Trump.

Benics Márk
külföld

„Csönd” – mondta Trump az újságírónak, aki a gazdagodásáról kérdezte

Az amerikai elnök szerint az ausztrál újságíró a kérdésével sokat ártott az országának.

Benics Márk
külföld

Epsteint és Trumpot ábrázoló képeket vetítettek a windsori kastély falára, őrizetbe vették őket

A tiltakozók egy hatalmas transzparenst is kifeszítettek Trump és Epstein közös képével a kastély közelében.

Benics Márk
külföld

Az izraeli pénzügyminiszter szerint a Gázai övezet egy ingatlan-aranybánya

Bezalel Szmotrics azt mondta, már tárgyal az amerikaiakkal az övezet háború utáni felosztásáról.

Molnár Kristóf
külföld

Az Európai Bizottság megszüntetné az Izrael számára nyújtott szabadkereskedelmi kedvezményeket és szankcionálna két izraeli minisztert

A javaslat mögött azonban valószínűleg még nincs tagállami többség.

Molnár Kristóf
eu

Jair Bolsonarónak bőrrákja van

Az elváltozásokat korai fázisban vették észre, egyelőre nincs szükség kezelésre.

Keller-Alánt Ákos
külföld