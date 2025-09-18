Gyurcsány gatyájában turkálni kell, a NATO-é meg le van tolva

Jó reggelt! itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb cikkeivel. Egyéb hírleveleink itt találhatók.

Belföld

Az elmúlt másfél évtizedben központilag lejáratott vagy ellehetetlenített áldozatok közül sokaknak (évekkel) később – amikor már többnyire minden mindegy volt – a bíróság adott igazat, de nem egyszer még a bocsánatkérést sem volt hajlandó normálisan megtenni a vesztes fél.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A Direkt36 nyomozásából kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc visszalépésében szerepet játszott egyik munkatársával folytatott viszonya is. Erre Dobrev Klárán túl Fekete-Győr András, de még Magyar Péter is kiakadt, mondván, a magánélethez való jog mindenkit megillet. Bede Márton szerint az igazság az, hogy a Direkt36 nem szórakozásból turkált Gyurcsány Ferenc gatyájában, hanem mert ezt kívánták az újságírás elemi szabályai.

Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc 2023 március 15-én a DK rendezvényén a színpad mögött Fotó: Bankó Gábor/444

Folytatódott Orbán Viktor és a svéd miniszterelnök csörtéje: Orbán a svédországi rend és a jog összeomlásáról posztolt, Ulf Kristersson pedig egy Orbán-idézettel vágott vissza: „Az olaj keletről jöhet, de a szabadság mindig nyugatról jön.” A bíróság kimondta, hogy közérdekűnek számít a kínai gigahitel szerződése, így azt 15 napon belül ki kell adnia az Államadósság Kezelő Központnak.

Válságban a demokrácia és a jogállam Magyarországon az Európa Tanács szerint.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Miután ideiglenesen helyreállították, szerda reggelre valaki ismét eltüntette a virágokat és a kirakott képet a kisföldalatti bejáratánál lévő budapesti Alekszej Navalnij-emlékhelyről, úgyhogy egy kutyapártos képviselő újra felállította azt. Az emlékhellyel szemben található orosz nagykövetség szerint a tettesek az emlékhely eredeti felállítói voltak, hogy az alkalmat kihasználva gyűlést szervezhessenek Oroszország ellen, és követeljék egy állandó emlékmű létrehozását. Közben Navalnij özvegye közölte, hogy két független laboratórium is arra jutott, hogy Navalnijt megmérgezték.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Külföld

Mikor egy hete közel 19 orosz drón behatolt a lengyel légtérbe, és ebből a légvédelem csak hármat lőtt ki, hirtelen mindenki észrevette: a NATO letolt gatyával áll. A hiányosságot akkor is nehéz lenne pótolni, ha lenne rá elegendő pénz és közös akarat – hát még a jelenlegi európai helyzetben. Így marad a stressz, hogy Amerika valóban kivonja-e a katonáit, meg a hadiiparba való beruházások növelése, hátha meg tudja oldani magának a régió.

Időközben az is felmerült, hogy nem orosz drón, hanem egy lengyel vadászgép rakétája csapódhatott lakóházba a belarusz határnál.

A német kancellár szerint Putyin destabilizálni akarja a Nyugatot.

Lelőtt orosz drón darabjaitól megsérült ház a kelet-lengyelországi Wyryki-Wolában Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Donald Trump nehéz választás elé állította a NATO-tagállamokat. Azt írta, kész komoly szankciókat kivetni Oroszországra, amennyiben az összes tagállam felhagy az orosz kőolaj vásárlásával, továbbá büntetővámot vet ki Kínára. Ellenkező esetben hagyja az egészet a fenébe. Bár valódi szándékait nem ismerjük, nagy rá az esély, hogy nyomásgyakorlás helyett ezúttal is az időt húzza.

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Trump az Egyesült Királyságba látogatott, hogy III. Károly királlyal és Keir Starmer miniszterelnökkel tárgyaljon a két ország kereskedelméről. Egy ausztrál újságíró arról kérdezte az amerikai elnököt, hogy mennyit gazdagodott, mióta visszatért a Fehér Házba, mire Trump azt mondta, az újságíró „nagyon rossz hangot ütött meg”, és megígérte, hogy mesélni fog az esetről az ausztrál miniszterelnöknek. III. Károllyal a windsori kastélyban lesz a találka, amelynek falaira Jeffrey Epsteint és Donald Trumpot ábrázoló képet vetítettek néhányan, akiket aztán őrizetbe is vettek.

Az izraeli pénzügyminiszter szerint a Gázai övezet egy ingatlan-aranybánya, míg az Európai Bizottság megszüntetné az Izrael számára nyújtott szabadkereskedelmi kedvezményeket és szankcionálna két izraeli minisztert.