Lázár az elhunyt rendőrkapitány ügyéről: Gonosz dolog öngyilkosságból kampányt csinálni

„Gonosz dolog öngyilkosságból kampányt csinálni” – mondta Lázár János, aki először az ATV-nek szólalt meg Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus halála kapcsán. A miniszter szerint alaptalan és méltatlan kísérlet összefüggésbe hozni őt az öngyilkossággal, és attól tart „a politikai cirkusz is csak tetézi a család fájdalmát, de ez láthatóan nem zavarja azokat, akik csinálják. Most egyetlen dolog volna megengedett a oldalaktól függetlenül: a részvét kinyilvánítása” – mondta a miniszter.

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester még péntek este közölte, hogy Szabó Zsolt rendőrkapitány öngyilkos lett. Szabó öngyilkosságát Márki-Zay összekötötte egy pár nappal azelőtt a Promenád24 nevű online lapban megjelent, majd törölt cikkel. A Lázár-közeli Promenád24 keményen bírálta Szabó szakmai teljesítményét, és a magánéletét is belekeverte a lejárató cikkbe. Az írás azután született, hogy a rendőrség engedélyezett, majd biztosított egy demonstrációt a Lázárhoz köthető batidai kastélynál. Márki-Zay szerint Szabó a lemondását is felajánlotta a cikk után.

Lázár szerdán az ATV-nek azt mondta, hogy szerinte ez „elmebaj”, mivel „könnyebb azokat a politikusokat felsorolni, akik még nem csináltak performanszot Batidán, mint azokat, akik már igen”.

Komolyan elhiszi bárki, hogy van időm egy aszfaltrajzversennyel foglalkozni, vagy egyáltalán érdekel még a hódmezővásárhelyi polgármester újabb erőlködése?

A Promenád24 a 444-nek azt írta: „a tragédiát követően a rendőrkapitányról szóló korábbi cikkünket – kizárólag kegyeleti okból – töröltük”. Az ügyészség nem indított eljárást.

Lázár most arról beszélt: még a legvadabb álmában sem gondolta volna, hogy valaki összefüggésbe hozza ezzel a tragédiával.

„Valakik napok óta építenek egy hamis narratívát, miszerint Szabó Zsolt az ellenlábasom lett volna, aki ellen lejárató hadjáratot folytattam, ő pedig nem bírta tovább és végül eldobta magától az életet. A valóság azonban az, hogy nem is ismertük egymást, így konfliktusunk sem lehetett. Nem is volt.”

Lázár ezután a lap azon kérdésére, hogy ő rendelte-e meg a Promenád24 cikkét, azt válaszolta, hogy szerinte már a kérdés is gonosz dolgot sugalmaz.

„Persze tudom, így működnek a lejárató kampányok. Nem a válasz a lényeg, hanem az újra meg újra elhangzó kérdés, amely így lassan ténnyé válik. A támadás teljesen alaptalan. Azt hiszem, ezért is üt annyira szíven. Nem érezhetek felelősséget egy olyan tragédiával kapcsolatban, amelynek az áldozatát nem ismertem, és ahol a döntés valódi okai a számomra éppúgy ismeretlenek, mint bárki más számára.” Emellett elmondta, hogy a kérdéses cikket csak a kapitány halála után olvasta.

A történtek után kedden a rendőrség külön videóban utasította vissza a Promenád24 vádaskodását, ami szerint a hódmezővásárhelyi rendőrség rosszul végzi dolgát. Lázár ennek kapcsán arról beszélt, hogy számára természetes, hogy a rendőrök kiállnak egy bajtársuk emléke mellett, védik őt, ahogy tudják, és nem is vár kevesebbet tőlük. „De amit most a rendőrség mond, számomra több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad. Azt állítják, hogy a cikkel szemben, ami a romló közbiztonságról ír, a statisztikák azt mutatják, hogy a városban minden rendben.” Azonban a miniszter szerint kérdéses, hogy ha minden rendben, akkor miért téma évek óta a városban a közbiztonság. Szerinte „azért, mert az emberek a szemüknek hisznek, nem pedig a rendőségi statisztikáknak.”

„Azt azért ne várja el rendőrség, hogy politikusok – függetlenül attól, hogy melyik oldalon állnak -, az újságírók – függetlenül attól, hogy kivel szimpatizálnak -, vagy a polgárok – függetlenül attól, hogy kire szavaznak – hallgassanak, ne mondjanak véleményt, kritikát a munkájukról” – mondta.

