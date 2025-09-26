A rendőrkapitány halála után egy héttel Lázár ellen tüntetnek Vásárhelyen

belföld
Egyre jobban tolja rá Lázár Jánosra a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálának ügyét Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester. Péntek estére „Stop Lázár – Álljunk ki a gyűl-ölet ellen” elnevezéssel szervezett tüntetést a Promenád24 szerkesztősége elé. Ebben a lapban jelent meg a Szabó Zsoltot lejárató cikk, amely után a kapitány öngyilkosságot követett el.

Márki-Zay egyértelműen összekötötte a kettőt, egész egyértelműen megvádolva a cikk íróit és a lappal kapcsolatba hozható Lázár Jánost: „te tetted ezt király” – írta múlt pénteken.

Márki-Zay Péter a múlt heti megemlékezésen
Fotó: Németh Dániel/444

A név nélkül megjelent cikk többször visszatérő „állítása”, hogy a városban azért nem jó a közbiztonság, mert a kapitány a szerelmi életével van elfoglalva. A cikkben megnevezték az önkormányzatnak dolgozó nőt is, akit „Márki-Zay Péter legfontosabb bizalmi emberének tartanak.” Az ő munkáját is bírálták a lapban. A cikket a kapitány halála után törölték, „kegyeleti okokra hivatkozva.”

Márki-Zay múlt héten, a Szabó Zsolt halála miatt rendezett megemlékezésen a 444-nek azt mondta, egyértelmű, hogy a rendőrkapitány azért kapott a magánéletét is érintő támadást, mert nem tiltotta be a Lázár Jánoshoz kötődő batidai kastélyhoz bejelentett rajzversenyt.

A Redditen még elérhető cikkben a rajzversenyen történtekről elég éles hangon írnak: „az erőszak sajnálatos módon elharapózott Vásárhelyen. Erre tette fel a koronát a pénteki batidai tüntetés, ahol egy kormánytag, a helyi országgyűlési képviselő, egy kétgyermekes családapa: Lázár János kivégzésére, nyakon lövésére, felakasztására buzdítottak. Ha ilyen előfordulhat, vajon mi történhet még meg ebben a jobb sorsra érdemes városban? Tényleg vérnek kell folynia, hogy megálljt parancsoljon valaki az őrületnek? – üvölt a kérdés. Nagyon bízunk benne, hogy ha már megakadályozni nem sikerült ezt a gyalázatot, a rendőrség összekapja magát, hamar kézre keríti az elkövetőt, s tesz is arról, hogy elnyerje méltó büntetését.”

A felelősséget a Promnád24 és Lázár János is hárítja. A miniszter azt írta, megrendítette Szabó halála, akit nem ismert jól, nem volt vele személyes vagy szakmai kapcsolata, így konfliktusa sem, viszont azok, akik a tragikus halálát politikusi számításból magyarázzák, gyenge és silány emberek.

„Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember. Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig.” Vagyis, múlt péntekig.

A kormánypárti politikusok – például Rétvári Bence belügyi államtitkár – ugyanúgy bírálták, hogy a személyes tragédiából egyesek politikai hasznot akarnak húzni.

Szabó Zsolt rendőr alezredes a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője
Fotó: Márki-Zay Péter/Facebook

A kormányoldali sajtó pedig – mintegy védekezésként – egészen részletesen leírta a kapitány magánéletét, állítva, hogy a problémák miatt nem tudott teljes mértékben odafigyelni a munkájára, ezért 2-3 hónappal ezelőtt beadta a felmondását (Márki-Zay ezzel szemben azt írta, a promenádos anyag után adta be felmondását, de szakmai munkájára tekintettel ezt nem fogadták el). A cikkek fő üzenete pedig az volt, hogy „magánéletbeli gondok” vezethettek az öngyilkossághoz. Ezután azzal jöttek, hogy Márki-Zay is többször bírálta a rendőrkapitány munkáját, politikai nyomás alatt tartotta, és arról beszélt, a Fidesz utasításai miatt jár el vagy éppen nem jár el bizonyos ügyekben.

Ezen a ponton lépett be a Pintér Sándor belügyminiszter irányítása alatt álló rendőrség: az ORFK egy videóban tette helyre a promenádos cikkben szereplő „nemtelen támadásokat”, és hosszan részletezték, milyen kiváló a felderítési arány a városban.

A megemlékezés
Fotó: Németh Dániel/444

Ebből a keddi videóból derült ki, hogy az ügyészséggel szemben a rendőrség vizsgálatot folytat az ügyben, egyben lényegében megerősítették, hogy öngyilkosságról van szó. A videóban az ORFK szóvivője, Gál Kristóf ugyanis úgy fogalmazott, „hogy végül miért fordult maga ellen, talán sohasem tudjuk meg.”

Pár órával később „tettek szótlanul” címmel megjelent a Belügyminisztérium közleménye az MTI-ben arról, hogy Pintér Sándor belügyminiszter „nem beszélt, cselekedett”, és már az özvegy számláján van a soron kívüli szociális támogatás, de előkészítették az árvaellátás és a temetési segély kifizetésének dokumentumait is.

Másnap telefonos interjút adott Lázár János az ATV-nek, amiben a többi között nekiment a rendőrségnek, amikor arról beszélt, hogy a közbiztonsággal kapcsolatban „az emberek a szemüknek hisznek, nem a statisztikáknak”, illetve hosszan sorolt példákat arra, milyen okokról nem tudni, hogy azok vezettek-e a kapitány öngyilkosságához.

A csütörtöki soproni fórum után visszafogottabb volt, nem mondott példákat, de azt kategorikusan közölte, hogy a „a cikk nem járult hozzá a rendőrkapitány halálához.”

Kérdésünkre, hogy ezt honnan tudja, Lázár azt mondta, egyrészt a vizsgálat jelenlegi állásáról hivatalos tájékoztatást kapott, másrészt Magyarországon úgy nem neveznek ki rendőri vezetőt, hogy egy újságcikk miatt öngyilkos legyen.

„Remélem, hogy a magyar rendőrség nem olyan gyönge, hogy egy rendőri vezető egy újságcikk miatt öngyilkos lesz. Ez kizárt dolog, ezt elfelejtheti.”

Fotó: Lázár János/444

Lázár közölte, a hivatalos információi szerint „egyértelműen magánéleti okok vezettek a rendőrkapitány halálához” – erősen megnyomva a többes számot.

A sajtótájékoztatón többszöri kérdések után is tagadta, hogy köze lenne a laphoz, holott azon túl, hogy még Navracsics Tibor miniszter szerint is van ráhatása a tartalomra, a lapot kiadó cégben benne volt a miniszter volt osztálytársa, Bada János, aki ügyvezetője a Lázár résztulajdonában lévő Grosswise-nak, illetve Csepreghy Nándor miniszterhelyettes is. A 444-nek Lázár annyit mondott, „teljesen egyetértek a lap irányával, gondolatiságával, egy politikai közösségbe tartozunk, de nem utasítok senkit semmire sem.”

Felelősséget pedig azért nem érez sem maga, sem a lap miatt, mert állítja, a kapitány öngyilkosságának nem a cikkhez volt köze. Annyit elismert, lehet, hogy hiba volt egy konzervatív lapnak a rendőrkapitány magánéletéről írnia pletykák alapján.

Megkérdeztük az ORFK-t, hogy valóban ez van-e a hivatalos jelentésben, milyen ügyben nyomoznak, és mit szólnak Lázár közbiztonságot érintő mondataira, de annyit írtak, a keddi videón túl nem akarnak további információkat közölni az ügyről. A Belügyminisztériumnak is küldtünk kérdéseket arról, hogy a Szabó Zsolt halálával kapcsolatos vizsgálatról az egész kormányt tájékoztatták-e, illetve Pintér beszélt-e Lázárral a nyilatkozata miatt, de egyelőre nem válaszoltak.

belföld pintér sándor orfk rendőrkapitány Promenád24 márki-zay péter Szabó Zsolt Lázár János
