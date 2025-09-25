Forrás

Lázár: „Remélem, hogy a rendőrség nem olyan gyönge, hogy egy vezető egy újságcikk miatt öngyilkos lesz”

Sopronban tartott csütörtök este fórumot Lázár János. A közösségi kérdezz-felelek után újságírói kérdésekre is válaszolt.

Lázár utasította-e a Promenád24 nevű hódmezővásárhelyi lapot, hogy lejárató cikket közöljön Szabó Zsolt rendőrkapitányról, aki az írás megjelenését követően öngyilkosságot követett el?

Van kapcsolat Lázár és a Promenad24 között?

Van összefüggés a fideszes fekete kampányok és a Semjén Zsolt elleni vádak között?

