Borízű hang #239: A svédmezővásárhelyi pizzagate [rövid verzió]

Műsorunk újabb audiovizuális puccskísérlet a kormány cselekvőképességét korlátozandó.
- 00:25 Program október 12-re. Pogi Challenge. Futóverseny sísáncra. Fröccsverseny Mészöllyel.
- 04:04 Gyerekek írjatok!
- 05:27 Budapesten dőlt meg a koncepció-világrekord. Mondj egy magas hangrendű szupermarketláncot!
- 08:51 Mileit kisegíti Amerika. Karina Milei korrupciós balhéja.
- 13:23 Amerika valamit mindig kér. Milei kriptobalhéja. A vám mint adó.
- 19:29 Argentína és Magyarország súlya Amerikában. Bede Márton nem tudja mi Louisiana és Washington államok fővárosa.
- 22:35 Az AI-buborék dagasztásának állása. Az OpenAI-Nvidia-Oracle-körforgás. Sose fog ez megtérülni.
- 29:24 Az AI összefoglalja a csetet. A Tribuszerné ehhez képest fenntartható. Miért adnák el kínaiak a Tiktokot?
- 33:44 A dátumprobléma. A videócsatlakozó-probléma.
- 39:31 ChatGPT és száraz chili.
- 42:05 Az érintőképernyős autók problémája.
- 46:39 Flipperinfláció. Billiárd időseknek.
- 49:45 A rendőrség Lázár ellen. Lázár, a vesztes.