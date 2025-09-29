Forrás

Borízű hang #239: A svédmezővásárhelyi pizzagate [rövid verzió]

podcast
Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.

Műsorunk újabb audiovizuális puccskísérlet a kormány cselekvőképességét korlátozandó.

  • 00:25 Program október 12-re. Pogi Challenge. Futóverseny sísáncra. Fröccsverseny Mészöllyel.
  • 04:04 Gyerekek írjatok!
  • 05:27 Budapesten dőlt meg a koncepció-világrekord. Mondj egy magas hangrendű szupermarketláncot!
  • 08:51 Mileit kisegíti Amerika. Karina Milei korrupciós balhéja.
  • 13:23 Amerika valamit mindig kér. Milei kriptobalhéja. A vám mint adó.
  • 19:29 Argentína és Magyarország súlya Amerikában. Bede Márton nem tudja mi Louisiana és Washington államok fővárosa.
  • 22:35 Az AI-buborék dagasztásának állása. Az OpenAI-Nvidia-Oracle-körforgás. Sose fog ez megtérülni.
  • 29:24 Az AI összefoglalja a csetet. A Tribuszerné ehhez képest fenntartható. Miért adnák el kínaiak a Tiktokot?
  • 33:44 A dátumprobléma. A videócsatlakozó-probléma.
  • 39:31 ChatGPT és száraz chili.
  • 42:05 Az érintőképernyős autók problémája.
  • 46:39 Flipperinfláció. Billiárd időseknek.
  • 49:45 A rendőrség Lázár ellen. Lázár, a vesztes.
