Borízű hang #241: A halálra elemezgetett baath sajttorta [rövid verzió]

A prodaktplészment műfaját megújítani sem rest, önnön nyomdokába nyikorgó kosárral kezében, tétován lépő műsorunk meg-megáll, majd lekuporodik.
Erzsébetváros kikel önmagából. Zsolt bácsi week. Tiszaburai választási csalás. Föltámadt a Kádár. Baksa-Soós János, az underground szelleme. Koncepció Szegeden. Winkler rollert tesztel.
A kiadványra Kocsis Máté hívta fel a figyelmet, aki szerint „Kónya Endrének nem könyv kell, hanem megszégyenítés.”
Arról is érdeklődtünk, miért hívták meg Bede Zsoltot a Digitális Polgári Körök show-jára, és hogy tettek-e feljelentést az állítólagos puccskísérlet miatt. (Nem.)
A miniszter egyáltalán nem bánta meg, hogy az öngyilkosságról a gyengeséggel összefüggésben beszélt. A pécsi Pride után azt mondja, társadalmi nyomást kellett volna gyakorolni a rendezvénnyel szemben, az pedig megkérdőjelezhető, hogy a kormány kellő bölcsességgel járt-e el.
Három idősödő, a lerészegedés különböző fázisaiban járó férfi ivócimbora csenget éppen be egy nő szobájába valami hotelben.