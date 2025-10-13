Borízű hang #241: A halálra elemezgetett baath sajttorta [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.

A prodaktplészment műfaját megújítani sem rest, önnön nyomdokába nyikorgó kosárral kezében, tétován lépő műsorunk meg-megáll, majd lekuporodik.