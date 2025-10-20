Borízű hang #242: Miért kéne bármit megmenteni a nyomorúság demokráciájában? [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.

Meggyőződésünk szerint a Borízű hang olyan általános emberi és kulturális érték, amely nélkül a 444 nem lenne többé 444, a podcast nem lenne többé podcast, az internet nem lenne többé internet, a világ nem lenne többé világ. Csak egy üres, szomorú, értelmetlen Krasznahorkai-jelenet. Ne hagyjuk, hogy ne úgy legyen, ahogy régen volt!