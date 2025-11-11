Lavrov arra kérte az amerikaiakat, hogy folytassák a felkészülést Putyin és Trump budapesti csúcstalálkozójára

Az orosz külügyminiszter arra kérte az Egyesült Államokat, hogy folytassa a felkészülést Vlagyimir Putyin és Donald Trump budapesti csúcstalálkozójára, amit október végére terveztek, de meghiúsult, miután a Kreml nem volt hajlandó tűzszünetet hirdetni Ukrajnában.

Moszkva „kész megvitatni amerikai kollégáinkkal a csúcstalálkozó előkészítő munkájának folytatását is” – mondta Szergej Lavrov egy orosz médiának adott interjúban. Azt mondta, Budapest továbbra is a találkozó preferált helyszíne „ha és amikor amerikai kollégáink megújítják javaslatukat”.

Lavrov elismerte, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter október 20. óta nem beszélt vele. Akkor Lavrov telefonon egyeztetett Rubióval a budapesti csúcs előkészületeiről, de Rubio azt javasolta Trumpnak, hogy mondja le a találkozót, majd az Egyesült Államok Trump hivatalba lépése óta először jelentős szankciócsomagot vezetett be Oroszország ellen.

Lavrov szavai arra utalnak, hogy továbbra sem érti, Washington miért mondta le a csúcstalálkozót. „Jó, udvarias beszélgetésünk volt, minden fennakadás nélkül. Gyakorlatilag megerősítettük, hogy az anchorage-i megállapodások alapján haladunk tovább. Aztán elváltunk. A következő lépés a külpolitikai, katonai és – ahogy én értem – a hírszerzési, illetve valószínűleg a biztonsági szolgálatok képviselőinek találkozója lett volna. Ehelyett nyilvános bejelentés született arról, hogy nincs értelme találkozni” – mondta Lavrov.

Szergej Lavrov és Szijjártó Péter Moszkvában 2022. július 21-én. Fotó: Oroszország Külügyminisztériuma/AFP

Az Egyesült Államoknak küldött előzetes memorandum Lavrov szerint, „nem tartalmazott semmi olyat, ami ne lett volna megvitatva Anchorage-ban”. „A memorandum célja az volt, hogy emlékeztesse amerikai kollégáinkat, miről volt szó Anchorage-ban, és milyen megállapodások (…) születtek ott” – mondta Lavrov. A brit médiát azzal vádolta, hogy lejárató kampányt indított, és hazudott arról, hogy a Kreml maximalista követelései miatt hiúsult meg a csúcstalálkozó.

A Lavrov–Rubio találkozó kudarca után a Kreml az RDIF vezetőjét, Kirill Dmitrijevet küldte az Egyesült Államokba. Útja előtt Dmitrijev különös ötlettel állt elő: alagutat ásni a Bering-szoros alatt Csukotka és Alaszka összekötésére. Dmitrijev azonban üres kézzel tért vissza Washingtonból. Látogatása idején a Trump-kormány kulcsszereplői nem voltak jelen, és az egyetlen személy, aki nyilvánosan találkozott vele, egy oroszbarát kongresszusi képviselő volt.

A Rubio-fiaskó után Lavrov is váratlanul kihagyott egy kulcsfontosságú Nemzetbiztonsági Tanács-ülést, amin Putyin elrendelte az oroszországi nukleáris kísérletek újraindításának megtárgyalását. Lavrov elveszítette szokásos státuszát is mint az orosz delegáció vezetője a G20-csúcson – helyette Makszim Oreskin elnöki tanácsadó utazik Brazíliába. (Moscow Times)