Borízű hang #246 [hossz]: Eddig, és ne tovább! – A borizuhang.hu és az Országos Kamupárt-klaszter a kínai csirkeláb mellett, a szaunázóbűnözés ellen

Sorsfordító adásunk nem mehet el szó nélkül a csirkeláb mellett. Mi már mindent megmondtunk. És annak az ellenkezőjét is.
Mint alvadt vérdarabok, kedves olvasó, úgy hullnak eléd e szavak: fizessél elő! Mert a Közösség és Belső kör csomagok tulajdonosai (és csakis ők!) máris hallgathatják a Borízű hang legfrissebb epizódját, teljes hosszban, vágatlanul. A nem előfizetők majd egy nap múlva kapnak ingyenes, tíz perccel és legalább három fergeteges poénnal rövidebb verzió. Ceterum censeo: FI-ZE-SS-E-LŐ!
(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)
Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el.
Könnyű belépni. Jó maradni. 3 hónapig 50% kedvezmény a Körre.
Orbán valószínűleg egy „IMF-light” típusú hitelről állapodott meg Washingtonban, de a csomag körül rengeteg a kérdőjel, kezdve onnan, hogy mit is írtak alá, aláírtak-e bármit is. Ha igen, védőpajzsként tényleg jól működhet, de ha nem, beüthet a TACO-hatás.
Humanisták néven fut majd a párt, aminek lényege az „emberség, értelem és szeretet” lesz. A Momentum szerint csalódás, hogy egykori EP-képviselőjük ezt az utat választotta.
A főpolgármester szerint a Tisza elnöke telefonálásra is használhatná a mobilját – de előkerült Mesterházy Ernő neve is.
Jobb, mint az amerikai, mert csak egyetlen országnak fog ártani. De rosszabb, mert szelektíve alkalmazzák arra, akit kipécéz a hatalom.
6:30-kor érkeztek ki a rendőrök, a frontember mindenben a rendelkezésükre állt.