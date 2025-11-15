Borízű hang #246 [hossz]: Eddig, és ne tovább! – A borizuhang.hu és az Országos Kamupárt-klaszter a kínai csirkeláb mellett, a szaunázóbűnözés ellen

podcast
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Sorsfordító adásunk nem mehet el szó nélkül a csirkeláb mellett. Mi már mindent megmondtunk. És annak az ellenkezőjét is.

  • 00:17 Már megint megmondtuk. Kegyencjárat helyett Airplane 2025. Ki most Leslie Nielsen?
  • 04:48 A magyar swapline. Amikor Scott Bessent elmagyarázta az argentin dealt. Nyugdíj helyett Himars.
  • 09:16 Végre összért Orbán és a kínai. Tematizálás és öngyarmatosítás. Orbán nem eszik pálcikával.
  • 13:03 Vendéglátós élmények Orbán Viktorról. Keressük a kopasz vendéget.
  • 18:08 Dec 11: Borízű Live. Borizuhang.hu. A domainhörcsög.
  • 20:11 Köszönjük, hogy senki nem küldött büdös kisállatot. Az utolsó elsőzők.
  • 22:34 Uj Péter parlamenti interpellációja a budaörsi tragédia kapcsán.
  • 33:26 Finn sörhírek. Egy kupica Salmiakki. Mi a Talicskást toltuk meg.
  • 38:18 Végre egy kamupárt! Na de mi a kamupárt? A különbség fantaszták és simlisek közt. Magyar Péter szakvéleménye. A puzséri példa.
  • 43:02 A kamupárt-spektrum. Komjáthi Imre becsülete. Nem az a kamupárt, ami nem tiszás. A magyar kamupárt-klaszter. Kamupart.hu
  • 47:38 Idegesítő autók. A motor legalább nem szól bele. Három sorompó Mindszent határában.
  • 54:29 Szmog Gazdagréten. Szmog a Sajó völgyében. Szmog a Balkánon.
  • 56:56 A világ királya a bicskei rendőrkapitányság. Az ártatlan kormányrángatás. A magyar jogállam elhalásának apró jelei. ByeAlex kipécézése és normális reakciója.

Mint alvadt vérdarabok, kedves olvasó, úgy hullnak eléd e szavak: fizessél elő! Mert a Közösség és Belső kör csomagok tulajdonosai (és csakis ők!) máris hallgathatják a Borízű hang legfrissebb epizódját, teljes hosszban, vágatlanul. A nem előfizetők majd egy nap múlva kapnak ingyenes, tíz perccel és legalább három fergeteges poénnal rövidebb verzió. Ceterum censeo: FI-ZE-SS-E-LŐ!

(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, hogy hozzáférj minden műsorunkhoz!

Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el.

Könnyű belépni. Jó maradni. 3 hónapig 50% kedvezmény a Körre.

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
podcast borízű hang leslie nielsen drogháború kamupártok jogállamiság cseh katalin kegyencjárat swap line orbán viktor kínai konyha Scott Bessent orbán eszik szmog byealex
Kapcsolódó cikkek

A Trump–Orbán védőpajzs inkább politikai termék, mint gazdasági, de arra is jó, hogy ha baj van, ne kerüljön 80 millió forintba egy pohár víz

Orbán valószínűleg egy „IMF-light” típusú hitelről állapodott meg Washingtonban, de a csomag körül rengeteg a kérdőjel, kezdve onnan, hogy mit is írtak alá, aláírtak-e bármit is. Ha igen, védőpajzsként tényleg jól működhet, de ha nem, beüthet a TACO-hatás.

Haász János
gazdaság

Cseh Katalinnal indít új politikai mozgalmat Barabás Richárd

Humanisták néven fut majd a párt, aminek lényege az „emberség, értelem és szeretet” lesz. A Momentum szerint csalódás, hogy egykori EP-képviselőjük ezt az utat választotta.

Mészáros Juli
POLITIKA

Magyar Péter és Karácsony Gergely egymásnak ugrott a 444 facebookos kommentszekciójában

A főpolgármester szerint a Tisza elnöke telefonálásra is használhatná a mobilját – de előkerült Mesterházy Ernő neve is.

Mészáros Juli
POLITIKA

Kilenc hónapot késett, most itt a magyar drogellenes háború

Jobb, mint az amerikai, mert csak egyetlen országnak fog ártani. De rosszabb, mert szelektíve alkalmazzák arra, akit kipécéz a hatalom.

Bede Márton
vélemény

ByeAlex: Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!

6:30-kor érkeztek ki a rendőrök, a frontember mindenben a rendelkezésükre állt.

Diószegi-Horváth Nóra
bűnügy