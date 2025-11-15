Orbán Viktor és Magyar Péter Győrben összeméri

Nagy csinnadrattával készül Orbán Viktor a szombati háborúellenesnek nevezett zárt körű gyűlésére: a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában ott lesz a miniszterelnök mellett Szijjártó Péter Győrben érettségizett külügyminiszter, Nemcsák Károly színész és több híres sportoló is. Ellenfelük, Magyar Péter nyílt körben tart utcafórumot, bár ő nem délelőtt, hanem délután kettőkor.
Orbán október végén jelentette be a Digitális Polgári Körök országjárását, amely során november-decemberben öt helyszínre látogat el az úgynevezett egyes számú digitális polgári kör tagjaival kampányolni. Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács és Szeged lettek az úticélok, amire a Tisza elnöke gyorsan lecsapott.
„A Tisza és a mellette álló többség megmutatja önnek élőben, hogy milyen a valódi országjárás és milyen az, amikor egy politikus nem csak a sajátjai elé mer kiállni előre megírt kérdésekre válaszolni” – posztolta akkor Magyar, aki politikai építkezése során immár sokadszorra él a lehetőséggel, és nyílt körű, alternatív rendezvényt szervez a Fidesz zártkörű programjával egy napon.
„Nem rajtam fog múlni a miniszterelnöki vita” – mondta Magyar Péter, mikor legújabb országjárásának első napján, múlt hét szerdán a győri rangadóról kérdeztük. A vita kérdését november elején Pintér Bence független győri polgármester vetette fel, a miniszterelnök azonban elutasította a meghívást, mondván, ő „Magyar Péter gazdáival” vitatkozik minden héten Brüsszelben.
Magyar a miniszterelnök bejelentése előtt, október 23-i beszédében jelentette be a Tisza újabb, „Út a győzelembe” névre keresztelt országjárását, amely a tervek szerint egészen április 12-ig, vagyis a 2026 parlamenti választás napján urnazárásig tart majd. Magyar alapból nagy menetben volt az utóbbi időszakban, a „80 nap alatt Magyarország körül” nevű országjárás épp október 23-án, a következő országjárás bejelentésének napján ért véget.
A Fideszből eddig leglátványosabban Lázár János építési és közlekedési miniszter járta az országot, a Digitális Polgári Körök inkább zártkörű szeánszokat tartottak és a Harcosok Klubja edzőtáborai sem ütöttek akkorát. Most azonban, hogy számos más fideszes politikus, illetve a Zebra Digitális Polgári Kör mellett Orbán úgy döntött, nyakába veszi az országot, Magyar újabb lehetőséget kapott, hogy összemérje az összemérhetőt. Így tette korábban is a kötcsei piknik napján, a tusványosi tábor idején vagy épp október 23-án is.
A győri állomáson tehát az időpontbeli eltérés miatt hiába valószínűtlen a személyes konfrontáció, mindkét fél mozgósítási párbajt fog játszani, a kormánypárti Magyar Nemzetben pedig már péntek este megírták, hogy milyen kevesen lesznek a tiszás eseményen – ráadásul a Telex tudósítói szerint tiszás fórum színhelyéül szolgáló Bécsi kapu teret és környékét alaposan bekamerázták.
Orbán legutóbb tavaly áprilisban indult zártkörű országjárásra az EP- és önkormányzati választási kampányban, amit Magyarnak már akkor sikerült jól kontrasztba hoznia a nyíltkörű, sokakat megmozgató rendezvényeivel. A miniszterelnök kampánymenetelésének emlékezetes pillanata volt, amikor a nemesgörzsönyi gazdákkal egy magtárban találkozott.
A választások után azonban kiderült, a Fidesz számos olyan helyet bukott, ahol Orbán megfordult: így volt ez Győrben is, ahol akkoriban Dézsi Csaba András mellett kampányolt, és ahol végül a függetlenként induló Pintér Bence lett a polgármester, a Tisza pedig mindössze négy százalékkal maradt el a 40,58 százalékot szerző Fidesztől az EP-választáson.
A mozgósítási verseny új lehetőséget kínálhat a Tiszának, mivel az október 23-i, nagy tömegeket megmozgató Nemzeti Gyűlés keltette visszhang lecsengése óta leginkább az adatlopási botrány kapcsán lehetett hallani a pártról.
„Ha kedve tartja, ugorjon el Ön is! Kaphat teát, meg néhány kérdést is.”
A Tisza vezetője szerint Orbán ugyan 19 éve nem volt hajlandó részt venni vitán, de olyan se volt még, hogy az ellenfele „10-15 százalékkal vezetett 158 nappal a választások előtt”.
