Razziákkal válaszol a mocskos fideszezésre a kormány

video
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Celebek és popsztárok lakásán kopogtatott az elmúlt hetekben a kábszerügyekben eljáró rendőrség, több mint kétszáz embert vizsgáltak át, több tucat embert vittek be tesztelni egy belvárosi szórakozóhelyről. A kormánymédia már „RTL-es sztárokat” láttat a vádlottak padján.

  • Ki ellen zajlik az új magyar drogháború?
  • Kit akar a kormány megfélemlíteni?
  • Miért pont most vették elő ezt a sokat használt fegyvert?

A Fidesz drogellenes küzdelmének évtizedes múltja van, és minden jel arra mutat, hogy a mostani akciók mögött is politikai szándék húzódik meg. Kitérünk Orbán Viktor és Magyar Péter győri ütközetére is. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Ács Dániel.

video fidesz drog kábítószer-kereskedelem Helyzet: van magyar péter Tisza Párt kábítószer orbán viktor kampány győr video választás 2026
Legfrissebb videóink

Komplett valóságshow kerekedett a fideszes stáb washingtoni osztálykirándulásából

Óriási felhajtást csinált Orbánék a Trump–találkozó köré, de mit számít a kampányban a világpolitikai flexelés? És hova szivárognak közben a tiszások adatai? Kapcsoljuk Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértőt. Helyzet: van!

plankog, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

Magyar Péter játszmája a médiával

Hogyan kerülte ki a propaganda csapdáit? Miként épített önálló nyilvánosságot? És miért torpedózza újra és újra a független sajtót? A 444 stúdiójában Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő.

plankog, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

Hazatérés: mi van, ha az apánk mégsem volt egy '56-os hős?

A Jeti Mozi bemutatja Pigniczky Réka Hazatérés című dokumentumfilmjét, amelyben a rendező a testvérével az elhunyt édesapjuk forradalomban betöltött szerepét próbálja meg felfejteni. Pigniczky László a forradalom után az Egyesült Államokba menekült, és életében már nem tért vissza Magyarországra. Mitől félt? Tényleg hős volt, vagy más elől menekült?

Fődi Kitti
FILM

Egyre többen hiszik el, hogy leváltható a Fidesz

Az október 23-i menetelésből a Tisza jött ki jobban, és egyre több jel mutat arra, hogy a többség őket látja esélyesnek. Tud-e váltani a fejnehéz Orbán-kampány? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor, a telefonnál Hann Endre.

plankog, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video