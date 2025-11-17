Razziákkal válaszol a mocskos fideszezésre a kormány

Celebek és popsztárok lakásán kopogtatott az elmúlt hetekben a kábszerügyekben eljáró rendőrség, több mint kétszáz embert vizsgáltak át, több tucat embert vittek be tesztelni egy belvárosi szórakozóhelyről. A kormánymédia már „RTL-es sztárokat” láttat a vádlottak padján.

Ki ellen zajlik az új magyar drogháború?

Kit akar a kormány megfélemlíteni?

Miért pont most vették elő ezt a sokat használt fegyvert?

A Fidesz drogellenes küzdelmének évtizedes múltja van, és minden jel arra mutat, hogy a mostani akciók mögött is politikai szándék húzódik meg. Kitérünk Orbán Viktor és Magyar Péter győri ütközetére is. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Ács Dániel.