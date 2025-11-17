Razziákkal válaszol a mocskos fideszezésre a kormány

Celebek és popsztárok lakásán kopogtatott az elmúlt hetekben a kábszerügyekben eljáró rendőrség, több mint kétszáz embert vizsgáltak át, több tucat embert vittek be tesztelni egy belvárosi szórakozóhelyről. A kormánymédia már „RTL-es sztárokat” láttat a vádlottak padján.
A Fidesz drogellenes küzdelmének évtizedes múltja van, és minden jel arra mutat, hogy a mostani akciók mögött is politikai szándék húzódik meg. Kitérünk Orbán Viktor és Magyar Péter győri ütközetére is. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Ács Dániel.
Óriási felhajtást csinált Orbánék a Trump–találkozó köré, de mit számít a kampányban a világpolitikai flexelés? És hova szivárognak közben a tiszások adatai? Kapcsoljuk Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértőt. Helyzet: van!
Hogyan kerülte ki a propaganda csapdáit? Miként épített önálló nyilvánosságot? És miért torpedózza újra és újra a független sajtót? A 444 stúdiójában Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő.
A Jeti Mozi bemutatja Pigniczky Réka Hazatérés című dokumentumfilmjét, amelyben a rendező a testvérével az elhunyt édesapjuk forradalomban betöltött szerepét próbálja meg felfejteni. Pigniczky László a forradalom után az Egyesült Államokba menekült, és életében már nem tért vissza Magyarországra. Mitől félt? Tényleg hős volt, vagy más elől menekült?
Az október 23-i menetelésből a Tisza jött ki jobban, és egyre több jel mutat arra, hogy a többség őket látja esélyesnek. Tud-e váltani a fejnehéz Orbán-kampány? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor, a telefonnál Hann Endre.