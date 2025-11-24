Zavarba hozta a Tisza jelöltállítasa a Fidesz gépezetét

video
  • A négy évvel ezelőtt lezajlott ellenzéki előválasztásról még Orbán Viktor is elismeri, hogy abban az időszakban a saját méréseik szerint is hátrányba került a Fidesz. Az akkori jelöltállítási folyamat még úgy is elképesztő mozgósító erővel bírt, hogy tele volt hibával és ellentmondással.
  • Magyar Péterék most ugyanezzel próbálkoznak, csak belső konfliktusok nélkül. Az első hét alapján úgy tűnik, hogy a Fidesz most sem tudja megakasztani a folyamatot.
  • Bábel Vilmos és Czinkóczi Sándor azt beszélik át a Helyzet:van! új adásában, hogy mit mond el Tisza Párt szervezettségéről a jelöltállítás.

A műsor podcast formában is meghallgatható:

Legfrissebb videóink

„Fürsttel volt összefonódása ennek a rendszernek, és mindenképpen gyanús, hogy hagyták megszökni”

Fürst György az egyetlen politikus, akit a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta letöltendő börtönbüntetésre ítéltek – erre ő is megszökött. De kicsoda az egykori terézvárosi MSZP-s alpolgármester, és mi lett a politikusbűnözők elszámoltatásának ígéretéből?

Kovács Bendegúz, Ács Dániel, Herczeg Márk
Megszólalnak a tiszás indulók: „Ütnek-vágnak, ahol tudnak”

A jelöltséggel sokan nagy kockázatot vállalnak szerintük, de van köztük, aki már csak a kormányváltásban látja a megoldást. A Tisza előválasztásán jártunk a hajdúböszörményi választókerületben, ahol egy függetlenként megválasztott polgármester, egy agrárvállalkozó és egy egyetemi oktató is elindult.

Bokros Dorka, plankog, Jelinek Anna, Kristóf Balázs
Razziákkal válaszol a mocskos fideszezésre a kormány

Razzia, házkutatás és hergelés: politikai okokból tört ki az új magyar drogháború. Kit akar a hatalom megfélemlíteni? És miben hozott újat Orbán és Magyar győri összecsapása? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Ács Dániel!

Kovács Bendegúz, Ács Dániel, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
Olyan határt lépett át a hatalom, amit még Orbán sem akar felvállalni

Ne tolja rám a kormánymédiát – védekezett a miniszterelnök, amikor az ellenzékieket ért példátlan tömeges jogsértéssel szembesítették. A Tisza-aktivista, akinek otthonánál megjelent a Fidesz-frakció szóvivője, közben azt mondja: nem sikerült a megfélemlítés.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
