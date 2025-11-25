Az igazi békecsúcs: Hasbulla királlyá koronázta a Rizzlert

Miközben a világ az amerikai-ukrán-orosz béketervet figyeli, fontos találkozó zajlott le a világot lassan Las Vegastól Dubajon át Moszkváig behálózó, teljesen kretén celeb-influenszer-marketingvilágban: Hasbulla találkozott a Rizzlerrel, méghozzá egy régi ismerős jóvoltából.

2021-ben szinte az egész nyugati világot megelőzve mutattuk be Hasbullát, a dagesztáni törpét, aki azóta a világ egyik legnagyobb MMA-influenszere (és még annál is több) lett. A most 23 éves kaukázusi orosz férfi (magyarul Haszbulla Magomedov) annak idején a tádzsik Abdu Rozik elleni összecsapásaival vált világhírűvé, azóta többek között leszerződtette Dana White, majdnem találkozott Elon Muskkal, meginterjúvolta őt Tucker Carlson, megfenyegette Conor McGregor, letartóztatták illegális autóversenyzésért, és tévedésből megpuszilgatta Mike Tyson is.

Három éve, amikor Hasbulla az entourage-ával Dubajba látogatott, interjút adott Caleb Pressley Youtube-sztárnak, akit a beszélgetés több pontján – szokásához híven – fizikailag is bántalmazott. Pressley most újra Hasbullával forgatott, és egy másik szupersztárt is elhozott az új videójába: a The Rizzler nevű, 9 éves olasz-amerikai fiút. Őt a Wikipedia így írja le, és valóban jól összefoglalja, mit kell tudni róla:

„Christian Joseph (született 2016. április 19-én), online The Rizzler (vagy egyszerűen Rizzler) néven ismert New Jersey-i amerikai közösségimédia-személyiség. Leginkább a »Rizz Face«-ről ismert, egy arckifejezésről, amiben összeszűkíti a szemét, miközben az állát simogatja és csücsörít.”

Miután a 14 perces videó elején megbeszélték, hogy a Rizzler a legnagyobb király, aki mindenkit ledominál, megérkezett az egyetlen ember, aki tudja, hogy min megy keresztül a New Jersey-i vasgyúró kisfiú: a leghatalmasabb, a 102 cm magas Hasbulla. Tolmács segítségével beszélgettek, már amikor a Rizzler épp nem jött zavarba, és nem felejtette el, mit akar mondani. Hasbulla azt mondta neki, mindig maradjon szerény, ne szálljon el a hírnévtől, ne hagyja el magát, járjon elöl jó példával, és tisztelje, segítse a szüleit. A Rizzler azt mondta, ez volt az egyik legjobb tanács, amit valaha hallott.

A kb. Rocky edzőjének öltözött Hasbulla ezután nekiállt edzeni a kisfiút, akit jó, energiával teli srácnak látott, de aki azért még híján van a tapasztalatoknak. Hasbulla ezután bemelegítő és vázizom-erősítő gyakorlatokat végeztetett a sráccal, illetve tanította bokszolni is. Hogy a Rizzler bajnok lesz-e, az majd elválik, még hosszú út áll előtte – mondta Hasbulla.

A Rizzler – aki nagyon odafigyelt a mesterére – azt mondta, Hasbulla nagyon jó vezető, de arra a kérdésre, hogy miket mondott, a Rizzler azt felelte:

„Egyedül azt értettem abból, amit mondott, hogy helló, oké, igen, nem.”

Hogy Hasbulla milyen nyelvet beszélt, arról a kisfiú azt mondta: „Nem tudom. A Red Guardian-nyelvet.” (Ez a Marvel-képregényekben a szovjet megfelelője Amerika kapitánynak.) A Rizzler azt mondta, fegyelmet tanult, de hogy az mit jelent, azt csak nehezen tudta definiálni („hadsereg”), miközben légbokszolt.

Végső próbaként a Rizzlernek meg kellett küzdenie a ringben Hasbullával. A kisfiú vigyorogva állta a sarat, pedig egy ponton az orosz férfi lekevert neki egyet, amire a gyermek egy gyomrossal reagált. Túlélték az összecsapást, és Hasbulla szerint ha a Rizzler a helyes utat választja és hallgat a szüleire, fényes jövő vár rá. Hasbulla végül egy koronával a fején, egy palástban, karddal a kezében királlyá koronázta a Rizzlert.

A New York Times januárban a Rizzlerrel kapcsolatban arról írt, hogy „az amerikai szórakoztatóipar egyes szegletei aggasztóan infantilis irányt vesznek”. Nem értem, mire gondolnak.