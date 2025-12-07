Trump ukrajnai különmegbízottja szerint „nagyon közel van” a békemegállapodás

Keith Kellogg, Donald Trump ukrajnai különmegbízottja szerint „nagyon közel van” a megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról, két nagy kérdés maradt csak nyitva: a Donbász területi hovatartozása, valamint a zaporizzsjai atomerőmű jövője, ami jelenleg orosz ellenőrzés alatt áll.

„Ha ezt a két ügyet sikerül rendezni, a többi kérdés már viszonylag könnyen megoldódik” – mondta Kellogg, aki szerint nagyon közel vannak a lezáráshoz, de ez a legnehezebb szakasz.

Az elmúlt hetekben úgy tűnt, új lendületet kaphatnak a béketárgyalások, de Vlagyimir Putyin amerikai küldöttekkel folytatott keddi tárgyalása nem hozott áttörést. A találkozó után Donald Trump már arról beszélt, hogy az ukrajnai béketárgyalások jövője bizonytalan, Putyin pedig kijelentette, hogy „mindenképpen felszabadítják” azt a két ukrán régiót, amit eddig csak részben tudtak megszállni az oroszok.

Keith Kellogg Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A hét második felében Floridában tárgyaltak ukrán és amerikai delegációk, és közösen felszólították Oroszországot, hogy tanúsítson „komoly elkötelezettséget a hosszú távú béke iránt.” A megbeszéléshez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon csatlakozott. (Reuters)