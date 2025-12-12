15 évre ítélték Moszkvában Karim Khant, aki elrendelte Vlagyimir Putyin orosz elnök letartóztatását

Távollétében 15 év börtönbüntetésre ítélte a Moszkvai Városi Bíróság Karim Khant, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyészét, és nyolc bírót is, mindannyiukat „orosz állampolgárok elleni tudatosan jogellenes elfogatóparancsok” kibocsátásának elrendelésével vádolják - írja a Meduza.

Karim Khan, a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze 2022. március 1-én indított nyomozást az Ukrajna területén elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekmények ügyében. Fotó: EyePress via AFP

Az ICC 2023 márciusban rendelte el Vlagyimir Putyin orosz elnök és Marija Lvova-Belova orosz gyerekjogi ombudsman letartóztatását, azzal vádolva őket, hogy törvényellenesen hurcoltattak el gyerekeket Ukrajnából. Erre válaszul indított az Orosz Nyomozó Bizottság büntetőeljárást az elfogatóparancsokat kiadó ICC-bírák ellen.

Pontos számokat nem tudunk, valahol 200 000 - 750 000 között lehet azoknak a gyerekeknek a száma, akiket az oroszok az elfoglalt ukrajnai területekről elszállítottak. Közülük az ukrán hatóságok körülbelül 19 500 gyereket tudtak név szerint azonosítani.

