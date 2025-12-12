15 évre ítélték Moszkvában Karim Khant, aki elrendelte Vlagyimir Putyin orosz elnök letartóztatását

Távollétében 15 év börtönbüntetésre ítélte a Moszkvai Városi Bíróság Karim Khant, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyészét, és nyolc bírót is, mindannyiukat „orosz állampolgárok elleni tudatosan jogellenes elfogatóparancsok” kibocsátásának elrendelésével vádolják - írja a Meduza.
Az ICC 2023 márciusban rendelte el Vlagyimir Putyin orosz elnök és Marija Lvova-Belova orosz gyerekjogi ombudsman letartóztatását, azzal vádolva őket, hogy törvényellenesen hurcoltattak el gyerekeket Ukrajnából. Erre válaszul indított az Orosz Nyomozó Bizottság büntetőeljárást az elfogatóparancsokat kiadó ICC-bírák ellen.
Pontos számokat nem tudunk, valahol 200 000 - 750 000 között lehet azoknak a gyerekeknek a száma, akiket az oroszok az elfoglalt ukrajnai területekről elszállítottak. Közülük az ukrán hatóságok körülbelül 19 500 gyereket tudtak név szerint azonosítani.
Az elrabolt ukrán gyerekekkel több anyagunkban is foglalkoztunk, ezeket ajánlom olvasásra:
Az Ukrajna elleni háború a gyerekekért is folyik, akiket a megszállt területekről ezrével hurcolnak el az oroszok, hogy identitásukat eltüntetve neveljék fel őket fel. Cikksorozatunk első része.
A deportálás, a szülőktől való elválasztás, az orosz családokhoz való áthelyezés, az orosz állampolgárság megszerzésének kényszerítése, az államilag finanszírozott oroszosítás és a militarizálás mind olyan eszközök, amelyeket az oroszok arra használnak, hogy az ukrán gyerekeket erőszakkal saját nemzetük ellenségévé tegyék. Cikksorozatunk második része.
Az Ukrajnából elhurcolt gyerekekért a szülők és az ukrán állam is versenyt fut az idővel. Több száz gyereknek sikerült hazatérnie, egyedül, vagy rokonok, barátok, civil szervezetek, ukrán hatóságok, külföldi kormányok vagy ukrán és orosz önkéntesek segítségével. Több tízezren azonban még mindig Oroszországban vannak. Cikksorozatunk harmadik része.
A fenti mondatot egy Oroszországba vitt ukrajnai tinédzser nevelőanyja mondta, aki több mint két éve nem látta nevelt fiát. Artem és Katerina története a 444 és a The Reckoning Project együttműködésében most jelenik meg először a médiában.
Darja, a mariupoli lány 16 éves volt, amikor 2022 februárjában megindult az Ukrajna elleni invázió. Családjával együtt több szűrőtábort is megjárt, volt, ahol arról faggatták, az Azov ezred lövésze-e. Története a 444 és a The Reckoning Project együttműködésében először jelenik meg a magyar médiában.
Ilyen, amikor Oroszország anyácska átölel. Kijevben és Herszonban ukrán fiatalokkal beszéltünk, akik hónapokat töltöttek orosz táborokban akaratuk ellenére. Interjúztunk egy gyerekotthon igazgatójával is, aki személyesen akadályozta meg, hogy a gondjaira bízott gyerekeket elhurcolják. A 444 videóriportja az Ukrajna jövője ellen folytatott csendes háborúról.