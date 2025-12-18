Tahóterror és rakétarendszerek

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel. Többféle hírlevelünk van, itt lehet rájuk feliratkozni.

Szerdán kiderült, hogy lemondott a Szőlő utca harmadik, múlt héten kinevezett igazgatója is, Nick János lett az új igazgató. Hír volt tegnap, hogy a legfőbb ügyész elismerte, van kiskorú sértett a Szőlő utcai ügyben, miközben a parlamentben hajnali kettő körül kezdődött az intézményben történtekről szóló vita. És beszámoltunk arról, hogy már gyermekprostitúció miatt nyomoznak a gyermekotthonnál, ahonnan a Harcosok Klubjára járó pedofil vitte kocsikázni a gyerekeket.

Hír volt, hogy az Országgyűlés megszavazta Budapestnek a segélyhitelt, amivel kapcsolatban Karácsony Gergely úgy látja, hogy a kormány uzsorásként viselkedik, a Fővárosi Közgyűlésben pedig a Fidesz-frakción kívül mindenki megszavazta Budapest 2026. évi költségvetését.

Írtunk arról, hogy megszakadt Németh Balázs nagy sorozata, amiben naponta elmondta, hogy miért szavaz a Fideszre, valamint hogy kitüntették Lázár házi tervezőjét és volt miniszteri biztosát a magyar építészet napján, miközben a miniszter ismét élesen nekiment a Strabagnak, és beszámoltunk arról is, hogy Navracsics és Lázár még mindig nem állnak szóba egymással.

A Lakmusz bemutatta, hogy mióta kivezették a fizetett hirdetéseket, szinte minden napra jut egy Magyar Pétert fura helyzetben ábrázoló AI-poszt a megyei lapokban, mi pedig megírtuk, hogy fokozódik a tahóterror, már a tatabányai-readingi suttyó, Tiv Tivy is a fideszes propagandát tolja.

Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.

Csütörtökön kezdődik az EU-csúcs, igen nagy téttel: dönteni kell, felhasználják-e az EU területén befagyasztott 210 milliárd eurónyi orosz vagyont Ukrajna finanszírozására. A tervet többen ellenzik, köztük a vagyon legnagyobb részét kezelő Belgium. És persze Magyarország is. Szerdán hangolódásképp Orbán már arról üzent, hogy szerinte elvetik majd a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdését. Üzent Putyin is, aki disznóknak nevezte az európaiakat, és Oresnyik rakétarendszereket helyeztek harckészültségbe.

A Qubit nyolc remek könyvet ajánl karácsony előtt, az univerzum titkaitól a pesti fánklyukak rejtélyén át a létező szocializmus nyomorúságáig.

