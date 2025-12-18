Tahóterror és rakétarendszerek

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel. Többféle hírlevelünk van, itt lehet rájuk feliratkozni.
Szerdán kiderült, hogy lemondott a Szőlő utca harmadik, múlt héten kinevezett igazgatója is, Nick János lett az új igazgató. Hír volt tegnap, hogy a legfőbb ügyész elismerte, van kiskorú sértett a Szőlő utcai ügyben, miközben a parlamentben hajnali kettő körül kezdődött az intézményben történtekről szóló vita. És beszámoltunk arról, hogy már gyermekprostitúció miatt nyomoznak a gyermekotthonnál, ahonnan a Harcosok Klubjára járó pedofil vitte kocsikázni a gyerekeket.
Hír volt, hogy az Országgyűlés megszavazta Budapestnek a segélyhitelt, amivel kapcsolatban Karácsony Gergely úgy látja, hogy a kormány uzsorásként viselkedik, a Fővárosi Közgyűlésben pedig a Fidesz-frakción kívül mindenki megszavazta Budapest 2026. évi költségvetését.
Írtunk arról, hogy megszakadt Németh Balázs nagy sorozata, amiben naponta elmondta, hogy miért szavaz a Fideszre, valamint hogy kitüntették Lázár házi tervezőjét és volt miniszteri biztosát a magyar építészet napján, miközben a miniszter ismét élesen nekiment a Strabagnak, és beszámoltunk arról is, hogy Navracsics és Lázár még mindig nem állnak szóba egymással.
A Lakmusz bemutatta, hogy mióta kivezették a fizetett hirdetéseket, szinte minden napra jut egy Magyar Pétert fura helyzetben ábrázoló AI-poszt a megyei lapokban, mi pedig megírtuk, hogy fokozódik a tahóterror, már a tatabányai-readingi suttyó, Tiv Tivy is a fideszes propagandát tolja.
Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.
Csütörtökön kezdődik az EU-csúcs, igen nagy téttel: dönteni kell, felhasználják-e az EU területén befagyasztott 210 milliárd eurónyi orosz vagyont Ukrajna finanszírozására. A tervet többen ellenzik, köztük a vagyon legnagyobb részét kezelő Belgium. És persze Magyarország is. Szerdán hangolódásképp Orbán már arról üzent, hogy szerinte elvetik majd a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdését. Üzent Putyin is, aki disznóknak nevezte az európaiakat, és Oresnyik rakétarendszereket helyeztek harckészültségbe.
A Qubit nyolc remek könyvet ajánl karácsony előtt, az univerzum titkaitól a pesti fánklyukak rejtélyén át a létező szocializmus nyomorúságáig.
Varga László Balázst múlt héten nevezték ki. Az előző megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly az után mondott le, hogy kikerült róla egy videó, amin durván bántalmazott egy gyereket.
Varga László Balázs intézményvezető megbízatását december 17-én szerdán visszavonták.
A sértettek között „olyan személyek is vannak, akik a sérelmükre elkövetett bűncselekmények időpontjában a tizennyolcadik életévüket még nem töltötték be”, írta egy parlamenti képviselőnek adott válaszában.
A levezető elnökön kívül egy kormánypárti képviselő sem volt jelen, így fél óra alatt véget is ért.
Korábban fideszes vezetők vitték Orbán rendezvényére az elítélt pedofilt.
A kormány nem fizette ki a dolgozók pénzét, helyette korlátozó hitelt adnának a saját feltételeik szerint.
A Fővárosi Közgyűlés a jövő évi költségvetésről vitázott. Nehezített körülmények között.
150 naposra tervezte a kormánypárt dicséretét, a 30. után szünetet tart a reggeli kampánytévézés bajnoka.
Katona András tervezheti a debreceni pusztába száműzött közlekedési múzeumot is.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta az osztrák cég által nyújtott bankgaranciát az M30-as gyorsfogalmi út építése miatt.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter nem látja az igyekezetet az építési és közlekedési miniszter részéről.
A Tisza Pártot támadó AI slopaganda képek között olyan is van, amin a tiszás jelölteket egyszerre két Gyurcsány rángatja zsinóron, az egyik ráadásul szakállas. A bejegyzések többnyire nem a megyei lapok saját tartalmait népszerűsítik, hanem a Magyar Nemzet cikkeire irányítják az olvasókat.
Mindig van lejjebb: az egykori Való Világ-szereplő, aki azzal futott be a Youtube-on, hogy Nyugat-Európában légbokszoló idiótát alakított, most már a narancskommandós Tóth Rolanddal együtt szidja az Orbán-kormány ellenségeit.
Két éve nem volt akkora tétje az EU-csúcsnak, mint most. A politikusoknak el kell dönteniük, hogy felhasználják-e az EU területén befagyasztott 210 milliárd eurónyi orosz vagyont Ukrajna finanszírozására. A tervet többen ellenzik, köztük a vagyon legnagyobb részét kezelő Belgium.
A miniszterelnök első nyilatkozatában még azt mondta, lekerül a téma a napirendről. Második nyilatkozatában azonban már óvatosabban fogalmazott.
Azt hitték, hogy visszaszerezhetnek valamit, amit a történelem elvett tőlük, de hiába.
Az univerzum titkaitól a pesti fánklyukak rejtélyén át a létező szocializmus nyomorúságáig: a Qubit-quarácsonyfa alatt mindenki talál magának olvasnivalót!