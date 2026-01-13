A moldáv elnök inkább egyesülne Romániával, csak ne maradjon védtelenül az országa az oroszokkal szemben

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A moldáv elnök egy interjúban arról beszélt, hogy egy népszavazás esetén a Romániával való egyesülésre szavazna. Korábban ugyanez az elnök arról beszélt, hogy lemondanának az orosz befolyás alatti szakadár területről, Transznisztriáról az uniós csatlakozásért cserébe.

Az Oroszországtól való védelem és biztonsági garanciák mindkét megszólalás mögött felsejlenek.

A moldáv-román uniónak mindkét országban van támogatottsága, de azért ez nem egy egyszerű folyamat, és egyelőre nem is különösképp reális.

Nem túl gyakran beszél arról a nemzetközi nyilvánosság előtt egy független ország elnöke, hogy ha népszavazásra bocsátanák a kérdés, ő bizony arra szavazna, hogy az országa csatlakozzon egy nála nagyobbhoz. Maia Sandu moldáv elnök ezt pár napja megtette, amikor a The Rest is Politics című brit podcastnek adott interjúban így fogalmazott:

„Ha lenne népszavazás, az egyesülésre szavaznék Romániával. Nézzük meg, mi történik a világban. Egyre nehezebb egy olyan kis országnak, mint Moldova, demokratikus és szuverén államként fennmaradnia, és persze ellenállnia Oroszországnak.”

Elég meredek kijelentések ezek egy államelnöktől, de ennek politikai üzenetértéke egyelőre jó eséllyel nagyobb, mint gyakorlati következményei, rövid távon biztos nem kell készülni a Nagy-Romániát ábrázoló térképek nyomtatására. Mindezzel együtt Sandu személyes véleményeként megfogalmazott podcast-mondandója fontos üzenet. Egyrészt persze lehet a belföldi pro-európai szavazótábornak szóló jelzésnek értékelni arról, hogy az elnök elkötelezett a román–moldovai kulturális és történelmi kapcsolatok iránt, de Sandu politikai túlélése távolról sem az egyesüléspárti moldávok szavazataitól függ. Másrészt egy sajátos diplomáciai üzenet Bukarest és némileg Brüsszel felé is, mivel a nyilatkozat a maga módján megerősíti Moldova európai orientációját és a biztonsági garanciák iránti igényét. Zelenszkij Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciáiért folytatott szélmalomharcát látva talán érthető, miért akarja Moldova bebiztosítani magát mielőbb.