Nem túl gyakran beszél arról a nemzetközi nyilvánosság előtt egy független ország elnöke, hogy ha népszavazásra bocsátanák a kérdés, ő bizony arra szavazna, hogy az országa csatlakozzon egy nála nagyobbhoz. Maia Sandu moldáv elnök ezt pár napja megtette, amikor a The Rest is Politics című brit podcastnek adott interjúban így fogalmazott:
„Ha lenne népszavazás, az egyesülésre szavaznék Romániával. Nézzük meg, mi történik a világban. Egyre nehezebb egy olyan kis országnak, mint Moldova, demokratikus és szuverén államként fennmaradnia, és persze ellenállnia Oroszországnak.”
Elég meredek kijelentések ezek egy államelnöktől, de ennek politikai üzenetértéke egyelőre jó eséllyel nagyobb, mint gyakorlati következményei, rövid távon biztos nem kell készülni a Nagy-Romániát ábrázoló térképek nyomtatására. Mindezzel együtt Sandu személyes véleményeként megfogalmazott podcast-mondandója fontos üzenet. Egyrészt persze lehet a belföldi pro-európai szavazótábornak szóló jelzésnek értékelni arról, hogy az elnök elkötelezett a román–moldovai kulturális és történelmi kapcsolatok iránt, de Sandu politikai túlélése távolról sem az egyesüléspárti moldávok szavazataitól függ. Másrészt egy sajátos diplomáciai üzenet Bukarest és némileg Brüsszel felé is, mivel a nyilatkozat a maga módján megerősíti Moldova európai orientációját és a biztonsági garanciák iránti igényét. Zelenszkij Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciáiért folytatott szélmalomharcát látva talán érthető, miért akarja Moldova bebiztosítani magát mielőbb.
Ezt egy nappal azután mondta, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy csapatokat vezényelnének Ukrajnába, ha kész lesz a békemegállapodás Oroszországgal.
Különben a Kreml beleszólást kapna az integrációs folyamatba.
A Kreml úgy megbántódott azon, hogy a moldávok biztonsági fenyegetésnek nevezték Oroszországot, hogy rögtön küldött egy konkrét háborús fenyegetést.
A Kreml saját kitartottjainál okoz akut humanitárius válságot, hogy megrendítse a nyugatbarát moldáv vezetést, akiket közben ugyanúgy neonáciznak már, mint Kijevet. A szokásos forgatókönyvből dolgoznak: a kisebbségi kártyát is megpróbálják kijátszani, és azokat lökik a kerekek alá, akiket állítólag meg akarnak védeni.
A parlamenti választásokon Moszkvának is volt támogatott pártszövetsége, de az Európai Uniónak is favorizált jelöltje. Úgy tűnik, utóbbi az elemzői várakozásokkal szemben egyedül is kormányt alakíthat. Az oroszbarát ellenzék ebbe még nem nyugodott bele.