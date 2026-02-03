Európa életben maradása és a nagy zabálás

Esős, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele – és nem az egyetlen –, benne a hétvége fontosabb anyagaival.
Az új dokumentumok bizonyítják: olyan vezető üzleti és politikai szereplők is közeledtek Jeffrey Epsteinhez, akik korábban ezt tagadták. A 3 millió oldalnyi Epstein-akta nyilvánosságra hozásával az amerikai igazságügyi minisztérium lezártnak tekinti az ügyet, a demokraták viszont azt állítják, még mindig vannak olyan iratok, amiket a Trump-adminisztráció nem adott ki. Az áldozatok szerint a dokumentumok ismét a befolyásos szereplőket védik, miközben őket újabb sérelmeknek teszik ki.
Fideszes influenszerek elkezdték tömegével gyártani a videókat, amiken az üzeneteiket evés közben mondják a kamerába.
Ötven éve hazudnak metrót Újpalotának, ehhez képest még a hármas metró vagy a csepeli hév minimális és nagyon indokolt meghosszabbítására sem futotta.
Itt van Európa válasza a Carney-beszédre, Mario Draghi arról beszélt, hogyan maradhat politikai értelemben életben Európa az új világrendben: a többsebességes Európaként is értelmezhető pragmatikus föderalizmus lényege az önkéntesség – aki kimarad, lemarad.
Oroszország újraindította az ukrán energiainfrastruktúra elleni támadásokat. A terület fontos, de az emberek fontosabbak – mondja Zelenszkij fontos szövetségese, a mikolajivi kormányzó, Vitalij Kim.
Lengyel-magyar két jó barát, de az orosz propagandát kicsit máshogy fogyasztják a Kárpátok ölén, mint a Visztula két partján, ahol kormányzati egyetértés híján Moszkva a neten hangosítja fel a szélsőséges véleményeket, és rúgja fel a demokrácia tartóoszlopait – köztük az emberek tényekbe vetett hitét.
A FIFA elnöke szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek fel kellene oldania az oroszok kizárását.
10 megyére adtak ki első fokú riasztást az ónos eső miatt.
Az amerikai elnök szerint ő sosem járt Epstein szigetén, ellentétben a korrupt demokratákkal és azok támogatóival.
Miután Lázár János a tiszás bírák eltávolításáról beszélt.
Néhány másodpercig azt hihettük, örökös kereszténydemokrata bajnoka lesz a politikusi how do you do fellow kids-görcsöléseknek. Aztán kibújt a csavarzati szög a zsákból.
A rönkháznak hűlt helye, csak egy kopasz tisztás maradt utána a Natura 2000-es védettségű területen.
A Trump által az ENSZ helyettesítésére létrehozott szervezet tele van kisebb és nagyobb diktátorokkal.
Az uniós jog szerint az X-nek adatokat kell szolgáltatnia az olyan kockázatok, mint például a külföldi beavatkozás értékeléséhez.
A reformátusok legutóbbi találkozóján egy kiadványban a konzervatív magyarokon gúnyolódtak.
Vége van az energetikai tűzszünetnek, Zelenszkij szerint az orosz hadsereg elsősorban a vasútvonalak terrorizálására összpontosít.
Vitalij Kim arról beszélt, hogy számára az 1991-es határok jelentenék a győzelmet, de az emberek többségének az, ha olyan életük lenne, mint az orosz agresszió előtt.
Ezért két néppárti állam- vagy kormányfőt megbíztak azzal, hogy vizsgálják meg, hogyan lehetne jobban használni az EU kölcsönös védelmi záradékát.
Donald Trump szerint a megállapodás segít közelebb hozni az ukrajnai háború végét.
Pár hónap késéssel megnyílt az átkelő.
A kutatók szerint nem rendszeres erőszakról, hanem egyedi esetekről van szó.
Gianni Infantino szerint a kizárás csak még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett.
Mehdi Mahmudian és 16 társa nyilatkozatban ítélte el Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépése miatt.
