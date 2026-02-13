Orbán csütörtökön elment megnézni a medvét, a péntek reggeli interjút már kihagyta

POLITIKA
Orbán Viktor csütörtökön elment a kihelyezett EU-csúcsra, egy talányos „Lássuk a medvét!” felkiáltással, izmos kar és medve emojival, csak hogy érezzük a lendületet.

Ezt követően posztolt hármat magáról az eseményről, az egyik videóban például a Szentkirályi Alexandra által woke szarnak titulált Bridgerton-sorozat zenéjére vonuló önmagát más nemzetközi vezetőkkel (ehhez csak annyit írt, gondolom, ironikusan: „Nemzetközi elszigetelődés”, napszemüvegben vigyorgó emojival)

A medvét csütörtökön megtekintő Orbán Viktor a péntek reggeli, Kossuth rádiós interjúját viszont kihagyta, helyette Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos ült a mikrofon mögé. Pedig lett volna miről elmélkednie ezen a héten a miniszterelnöknek.

A szerdai kormányülésen például szóba kerület olyan témák, amelyeket előszeretettel feszeget ilyenkor:

  • „a Magyarországot ukrán oldalról érő fenyegetések” (ami mellett kitérhetett volna Brüsszel és Ukrajna terveire),
  • az árrésstop meghosszabbítása és a januári rezsistop mibenléte (ezek mentén pedig a kormányzati intézkedések felmagasztalása),
  • a kátyúhelyzetről meghallgatott Lázár János (ennek örvén a budapesti Fideszhez hasonlóan ostorozhatta volna kicsit Budapestet),
  • vagy éppen a klasszikus kik jöttek ide beruházni zuhanyhíradó, ami alapján elmélkedhetett volna a magyar gazdaság helyzetéről.

Ezeket a szólamokat kénytelenek vagyunk nélkülözni.

De ha elrugaszkodunk a péntek reggeli interjúk közepesen propagandisztikus ívétől, a miniszterelnök szólhatott volna talán a hallgatókhoz a gödi Samsung-gyár szennyezéséről is, ami mindenképpen rendkívül súlyos téma, amivel kapcsolatban az állampolgárok joggal várhatnának olyan tájékoztatást a kormányzati oldalról, ami nem a felelősség elkenését célozza meg.

Ez sem történt meg.

A másik, a hetet tematizáló témát gondolom, nem kell körülírnom, mindenesetre azt sem tudtuk meg, mit szól a miniszterelnök a minden eddiginél aljasabban zakatoló kampányidőszakról.

Talán majd a jövő héten.

POLITIKA gödi szennyezés samsung gyár Szentkirályi Alexandra Budapest eu-csúcs orbán viktor brüsszel Lázár János ukrajna
