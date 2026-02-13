Orbán csütörtökön elment megnézni a medvét, a péntek reggeli interjút már kihagyta

Orbán Viktor csütörtökön elment a kihelyezett EU-csúcsra, egy talányos „Lássuk a medvét!” felkiáltással, izmos kar és medve emojival, csak hogy érezzük a lendületet.
Ezt követően posztolt hármat magáról az eseményről, az egyik videóban például a Szentkirályi Alexandra által woke szarnak titulált Bridgerton-sorozat zenéjére vonuló önmagát más nemzetközi vezetőkkel (ehhez csak annyit írt, gondolom, ironikusan: „Nemzetközi elszigetelődés”, napszemüvegben vigyorgó emojival)
A medvét csütörtökön megtekintő Orbán Viktor a péntek reggeli, Kossuth rádiós interjúját viszont kihagyta, helyette Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos ült a mikrofon mögé. Pedig lett volna miről elmélkednie ezen a héten a miniszterelnöknek.
A szerdai kormányülésen például szóba kerület olyan témák, amelyeket előszeretettel feszeget ilyenkor:
Ezeket a szólamokat kénytelenek vagyunk nélkülözni.
De ha elrugaszkodunk a péntek reggeli interjúk közepesen propagandisztikus ívétől, a miniszterelnök szólhatott volna talán a hallgatókhoz a gödi Samsung-gyár szennyezéséről is, ami mindenképpen rendkívül súlyos téma, amivel kapcsolatban az állampolgárok joggal várhatnának olyan tájékoztatást a kormányzati oldalról, ami nem a felelősség elkenését célozza meg.
Ez sem történt meg.
A másik, a hetet tematizáló témát gondolom, nem kell körülírnom, mindenesetre azt sem tudtuk meg, mit szól a miniszterelnök a minden eddiginél aljasabban zakatoló kampányidőszakról.
Talán majd a jövő héten.
Mekkora árukapcsolás, te jó ég!!
A munkaügyi hatóság tette a dolgát, miniszternek nem volt köze ahhoz, hogy a gödi Samsung súlyosan környezetkárosítóan működött, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.
A Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.
Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.