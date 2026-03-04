Orbán ebben a kampányban olyan dolgokat csinál, amiket korábban nem szokott

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Ilyen kampányt még sosem láttunk: semmiből berobbanó győzelemesélyes párt, félreállított régi ellenzék, Gyurcsány-mentes politika, az MKKP dilemmája az indulás körül, a Facebook-buborékok uralma, egymásnak jócskán ellentmondó közvélemény-kutatások, hatástalan lejáratások – van itt minden.

És ami még szembetűnő: Orbán Viktor sorra csinál olyasmiket, amiket korábban egyáltalán nem tett.

Persze továbbra is titokban jár válogatott közönségnek kampányolni, és a teljesen befuccsolt, nagy Harcosok Klubja-őrület meg a se nem digitális, se nem polgári, se nem körök előtt elmondott beszédei sem túl újszerűek, a nagy médiaturnéi alatt pedig továbbra is kerüli a kritikus sajtót és kérdéseket. Mégis csinál és mond olyan dolgokat, amiket nem nagyon láttunk vagy hallottunk tőle korábban.

Megbicsaklik a szómágia

Orbán Viktornak nagyon fontos a pontos szóhasználat, hiszen a harc a gondolatainkért a nyelven keresztül zajlik. De ezenfelül jellemzi még egyfajta babonás rigolya is, nevezetesen az, hogy sosem mondja ki az ellenfelei nevét, mintha csak nem akarná ezzel is a saját szintjére emelni a kihívóját. A 2022-es választás előtt el is ismerte, hogy tudatosan nem hajlandó kimondani Márki-Zay Péter nevét.

Orbán Viktor a 2025-ös Tusványoson Fotó: Kristóf Balázs/444

Ehhez képest Magyar Péter nevét egy ideje különböző Facebook-posztokban és interjúkban emlegeti. (Nem világos, hogy ez azért van-e, mert rájöttek, hogy a fideszes tábornak fogalma sem lesz, hogy éppen kit kell utálni, ha állandóan változó gúnyneveken emlegetik, mint például Poloska Péter, Brüsszel Péter, a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója, Hülyegyerek, Kicsi, Weber-csicska, Vargáné, Pszichopeti, Bütyök, Focistafeleség, Slim Fit Messiás, a Kétarcú, Ürge, Selyemmajom vagy Ukrán Péter.)

Kimondja, hogy a méréseik szerint is baj van