Orbán ebben a kampányban olyan dolgokat csinál, amiket korábban nem szokott

Ilyen kampányt még sosem láttunk: semmiből berobbanó győzelemesélyes párt, félreállított régi ellenzék, Gyurcsány-mentes politika, az MKKP dilemmája az indulás körül, a Facebook-buborékok uralma, egymásnak jócskán ellentmondó közvélemény-kutatások, hatástalan lejáratások – van itt minden.
És ami még szembetűnő: Orbán Viktor sorra csinál olyasmiket, amiket korábban egyáltalán nem tett.
Persze továbbra is titokban jár válogatott közönségnek kampányolni, és a teljesen befuccsolt, nagy Harcosok Klubja-őrület meg a se nem digitális, se nem polgári, se nem körök előtt elmondott beszédei sem túl újszerűek, a nagy médiaturnéi alatt pedig továbbra is kerüli a kritikus sajtót és kérdéseket. Mégis csinál és mond olyan dolgokat, amiket nem nagyon láttunk vagy hallottunk tőle korábban.
Orbán Viktornak nagyon fontos a pontos szóhasználat, hiszen a harc a gondolatainkért a nyelven keresztül zajlik. De ezenfelül jellemzi még egyfajta babonás rigolya is, nevezetesen az, hogy sosem mondja ki az ellenfelei nevét, mintha csak nem akarná ezzel is a saját szintjére emelni a kihívóját. A 2022-es választás előtt el is ismerte, hogy tudatosan nem hajlandó kimondani Márki-Zay Péter nevét.
Ehhez képest Magyar Péter nevét egy ideje különböző Facebook-posztokban és interjúkban emlegeti. (Nem világos, hogy ez azért van-e, mert rájöttek, hogy a fideszes tábornak fogalma sem lesz, hogy éppen kit kell utálni, ha állandóan változó gúnyneveken emlegetik, mint például Poloska Péter, Brüsszel Péter, a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója, Hülyegyerek, Kicsi, Weber-csicska, Vargáné, Pszichopeti, Bütyök, Focistafeleség, Slim Fit Messiás, a Kétarcú, Ürge, Selyemmajom vagy Ukrán Péter.)
Semmiből berobbanó párt, felfalt óellenzék, Gyurcsány-mentes politika, Kutyák dilemmája, Facebook-buborékok, széthúzó közvélemény-kutatások, hatástalan lejáratások. Sok olyan tényező jött össze a 2026-os választásokra, amilyeneket előtte egyenként sem láttunk soha, nemhogy együtt.
A Fidesz egyik legfontosabb fegyvere, hogy nemcsak azt határozzák meg, miről legyen szó Magyarországon, de azt is, milyen szavakat használjanak az emberek. Aki pedig a nyelvet irányítja, az üzenetet is irányítja, ez a nyelvpolitika alapelve. A cél a közgondolkodás egészének átalakítása.
Összefoglaltuk pár percben a miniszterelnök több mint háromórás sajtótájékoztatóját.
Tíz éven át kivédhetetlen csodafegyvernek tűntek a hatalom ipari típusú fekete kampányai, amikkel sorban szedték le a pályáról az ellenfeleiket. Majd jött Magyar Péter, akivel szemben hétről hétre újabb rohamot indítanak a karaktergyilkosok, de lepattannak.
A miniszterelnök elárulta, hogy a Fidesz-KDNP 15 egyéni körzetet veszíthetett el szeptember óta.
Ha ez tényleg így van, nagyot gyengült ott a Fidesz 2024-hez képest.
„Amikor úgy döntenek Brüsszelben a derék háborúpártiak, hogy adunk 90 milliárd eurót, az azt jelenti, hogy előállítunk 800 ezer hadirokkant vagy halott embert Magyarország szomszédjában” – értékelte a miniszterelnök azt, hogy az orosz hadsereg halomra gyilkolja az ukránokat a hódító háborújában.
A friss felmérés szerint a két nagy párt mellett csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe.
A kormánypárti közvélemény-kutató pedig, láss csodát, pont most állt elő egy új felméréssel, amely szerint minden szipiszupi.
Orbán az esztergomi DPK-gyűlésen a standard ukrajnázás és zelenszkijezés mellett üzent a melósoknak, és arról beszélt, nem a közvélemény-kutatásokkal kell foglalkozni. És elárulta, hogy Trump kikérte a véleményt, de aztán nem fogadta azt meg.
Világos beszéd a végtelenül aránytalan magyar választási rendszerről Mezőtúron.
A miniszterelnök azt állítja, üzleti ügyekkel nem foglalkozik. Közben nemcsak a pártja és kormánya élén dolgozó több beosztottja, hanem a tágabb családja, rokonainak rokonai, csomó barátja és neki szolgálatot tevő ismerőse is közpénzből gazdagodott meg alaposan.
Ahol a magyar állam és a magyar álom összeért: 2010 után néhány év alatt gigantikus cégbirodalmak nőttek ki a semmiből, elképesztő vagyonok halmozódtak fel, és pártbürokraták váltak nagytőkésekké.
Pedig gyakorlatilag a régi barát vette meg az apjának a majorságot.
Mészáros Lőrinc megvett, körbekerített és felfejlesztett egy bicskei tavat, tavaly óta pedig zebrákat és más egzotikus állatokat is tart itt. Hatvanpuszta egy-két kilométerre van innen, a két területet csak Mészáros Lőrinc és Lévai Anikó földjei választják el.
Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.
Méghozzá a legstabilabb kanca az állatkertben.
Lájkról lájkra vívják a kampányt, kihívás is lesz.
A Post For Rent lassan leuralja a piacot: a NER-közeli influenszerügynökség arcai már nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak. T. Danny, Habony, Kkevin, Rogán, Jauri, Tiborcz, Pumped Gabo, Orbán, Valmar. Hesteg reklám, hesteg április.
„Főnök! Én szeretlek, tisztellek, és köszönöm, hogy vezetsz minket a jóra!”
Propagandisták interjúztatják, vagánynak tartja, hogy találkozhatott az országot remekül vezető Orbánnal, úgy emlegeti a drogkereskedelemet halálbüntetéssel sújtó Kuvaitot, hogy közben arról rappel, mennyire szereti a füvet. Ki az?
Felsorolta az évértékelőn, mit vittek véghez. Arról nagyvonalúan elfelejtkezett, hogy mit nem vittek véghez.