Kőolaj és földgáz lepte be a Kormányinfót

Jóformán semmi másról nem esett szó a mai Kormányinfón, mint az ukrán olajblokádról.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kezdett, hogy újra ismertette a hétfői döntést, miszerint a magyar kormány védett árat vezetett be az üzemanyagokra, majd azzal folytatta, hogy az energiahelyzet kétszeresen is fenyegető:

van ugye a „háborús helyzetből fakadó válság” (itt a Hormuzi-szorosra gondolt, én ezt a cikkünket ajánlom a témában),

emellett pedig Zelenszkij „elzárta a barátság kőolajvezetéket”.

Azaz: „a védett ár Zelenszkij elnök olajblokádjának következményeitől védi meg a magyarokat” - összegzett Gulyás. A miniszter szerint az Európai Bizottságnak most nem Magyarországot kell majd kritizálnia, amiért csak a magyar fogyasztókra terjesztették ki a rendelkezés hatályát, hanem Ukrajnára kéne nyomást gyakorolnia, „hogy tartsa be a kötelezettségeit”.

Gulyás szerint a magyar kormány jó szándékát bizonyítja, hogy magyar küldöttséget küldtek a Barátság kőolajvezeték állapotának kivizsgálására, szerinte ugyanis ez lehetőséget Ukrajnának is, hogy bizonyítsa az állítását azzal kapcsolatban, hogy a kőolajvezetéket nem lehet újranyitni (miközben többször is elmondta, hogy a magyar kormány információi szerint semmilyen akadálya nincs az újranyitásnak).

Szerinte az, hogy Ukrajna nem akar tudomást venni a magyar delegációról, csak a magyar kormány állítását támasztja alá, miszerint a vezetéknek nincs is semmi baja.

Ezután áttért arra, hogy Zelenszkij elnök megfenyegette Orbán Viktort, ami szerinte három okból is elfogadhatatlan: ellentétes a diplomácia szabályaival, Ukrajna uniós tagjelölti státuszában sem engedhetne meg magának ilyen kijelentéseket, és jószomszédi kapcsolatok fenntartását sem segíti elő.

Gulyás végezetül még felszólította Oroszországot és Ukrajnát is, hogy ne támadják az energia-infrastruktúrát, mert ez az uniós tagállamok számára nem jó dolog. Vitályos Eszter szóvivő hosszasan sorolta ezután az elmúlt egy hét beruházási sikereit.

Mivel a múlt héten nem kérdezhettünk, most a 444 kezdhetett. Itt megtekinthető, mi mindenre voltunk kíváncsiak:

A köztévé („MTVA, Ildikó” - konferálta fel Vitályos) kérdésére megtudhattuk, hogy az ukrán fenyegetések ellenére Orbán Viktor megtartja majd a meghirdetett nyilvános lakossági fórumait, bár természetesen komolyan veszik a fenyegetéseket.

Arra a felvetésre, hogy a kormány tervez-e lépni az ügyben, hogy BKV és a Volán nem tud élni a védett árral, így a főváros lényegesen drágábban tudja megvenni az üzemanyagokat, Gulyás csak annyit reagált: minden eszközzel el szeretnék érni, hogy a Barátság kőolajvezetéket nyissák újra (értsd: a kormányt nem nagyon zavarja, hogy az amúgy sem acélos bankszámlával rendelkező Budapestnek mélyebben kell belenyúlnia a pénztárcájába).

A kormányközeli média alaposan körbejárta az „ukrán olajblokád” és az „ukrán fenyegetés” témakörét, egy ponton felmerült, hogy vajon mit gondol Gulyás miniszter úr arról, hogy Magyar Péter felvetette, Orbán Viktorral közösen tekintsék meg a vezetéket – Gulyás válaszából azt szűrtem le, hogy egy ilyen kiruccanásnak annyi esélye sincs, mint egy tű fokán átráncigált teve lyukas garasért történő értékesítésének.

Totális álhírnek minősítette a miniszter a Financial Times értesülését, miszerint dezinformációs kampányt indított Magyarországon a Kreml azzal a céllal, hogy segítse Orbán Viktor hatalomban maradását az áprilisi választásokon, Brüsszelnek pedig azt javasolta, hogy ha már mindenáron támogatni akarja Ukrajnát, akkor ne a magyar vétót próbálja megkerülni, hanem érje el a Barátság újranyitását.

Jó hírként közölte, hogy ha az ukrános mégsem teszik ezt meg, az Adria vezetékről „bármeddig” tudunk szerezni kőolajat, „de az drágább lesz”.

Breuer Péter a BreuerPresstől olyan barokkos körmondatba sűrítette kérdéseit, amit nem mernék írásban reprodukálni, de például szerepelt benne az a megállapítás is, miszerint „200 évig a zsidóknak semmi bajuk nem volt az iráni néppel, csak az elmúlt 47 évben”, majd arra volt kíváncsi, hogy meddig fog tartani ez a háború (nem az orosz-ukrán, hanem az Irán elleni, amit az USA és Izrael indított). Gulyás optimista becslése szerint, bár az amerikaiak történelmileg nem nagyon jók abban, hogy egy villámháborúnak induló műveletet villámgyorsan lezárjanak, de mivel a Fehér Ház 6-8 hetet jósolt, „3-4 hét múlva be kéne hogy fejeződjön”.

Az ATV kérdésére, készül-e Orbán valamilyen kompromisszumos javaslattal az uniós csúcsra, vagy csak azt tartja elfogadhatónak ha Ukrajna újranyitja a kőolajvezetéket, Gulyás nagy meglepetésre azt válaszolta, hogy Magyarország csak akkor nem blokkolja a 90 milliárdos Ukrajnának nyújtandó támogatást és a 20. szankciós csomag elfogadását, ha a barátság kőolajvezetéket újranyitják és garanciákat is adnak arra, hogy újabb ilyen elzárás nem lesz (vagy ha mégis, akkor beengedik az uniós-magyar-szlovák szakembereket, hogy ellenőrizzék az elzárás okát).

Megnyugtatásul: amikor a TV2 arra volt kíváncsi, milyen jelentősége lesz a választások előtt, március 15-én vonuló Békemenetnek, Gulyás azt válaszolta,

„nagy jelentősége lesz.”

Jövő héten is lesz Kormányinfó, már csak hetet kell aludni a következő alkalomig.