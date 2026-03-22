A horvát kormány lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről, hogy csökkentse az áremelkedést

A horvát kormány új intézkedéscsomaggal mérsékli a Közel-Keleten zajló háború miatt emelkedő energiaárak hatását – közölte Andrej Plenković horvát miniszterelnök. Plenković azt írta: a kormány a polgárok és a gazdaság védelmét célzó tizedik intézkedéscsomaggal reagál a globális energiapiaci árnövekedésre. A cél az ellátásbiztonság garantálása, valamint az áram, a gáz és az üzemanyag árának lehető legalacsonyabb szinten tartása a háztartások és a gazdaság számára - tette hozzá.

Ante Šušnjar gazdasági miniszter közölte: a kormány az intézkedések részeként lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről, hogy csökkentse a szabad piaci árképzésből fakadó áremelkedést.



Šušnjar elmondta azt is, hogy az elektromos energia és a gáz árát szabályozó intézkedéseket meghosszabbítják, így a lakossági árak egyelőre változatlanok maradnak. Jelezte, hogy a kormány az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére és az ellátásbiztonság fenntartására is intézkedéseket készít elő. A kormány a tervek szerint hétfői ülésén ismerteti részletesen az intézkedéscsomagot.

A szomszédos Szlovéniában a kormány korlátozza, mennyit lehet tankolni a benzinkutakon: egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhat egy benzinkúton. (MTI)