A fideszesek szerint meg kellene szólítani az SZDSZ-es oktatásban meghülyített, drogmámorban lévő fiatalokat, csakhogy már viszi őket a frontra Ruszin-Szendi Romulusz

Az már a kampányban is világos volt, hogy a Fidesz nem tud mit kezdeni az állampárt ellen forduló fiatalokkal. Igaz, a próbálkozások sem voltak annyira meggyőzőek a drogosozó, anyázó, kicsibarátomozó Bayer Zsolttól a fiatalokat a hálálkodásra és köszönetre többször is felszólító Orbán Viktorig. De a pártban azzal nyugtatták magukat, hogy egy dolog bebódulva mocskosfideszezni koncerteken, és egy másik valóban elmenni szavazni. Mert azt a fiatalok nem szoktak, szemben a Fidesz-tábort erősítő idősebbekkel. És még ki is röhögték a fiatalok valóban minden korábban tapasztaltnál nagyobb várható aktivitásáról beszámoló Mediánt.

Fotó: Tuba Zoltán/Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu

Rövid idő telt el a választások óta ahhoz, hogy a kóválygó megmondóemberek irányba állítsák a véleményeket, hogy mit kell kezdeni a fiatalokkal, elég nagy egyelőre a szórás. De mondanivalójuk így van bőven.

Az idősebbek egy része azon sopánkodik, hogy már az óvodában el kellett volna kezdeni a hazafias nevelést. Ezt képviseli Csizmadia László, a Békemenet Tours (CÖF) elnöke. Ő a választás másnapján beszélt erről, megemlítve egy másik problémát is: „Ha csak avval törődünk, hogy gyűjtögetünk, mint annak idején őseink, akkor a fiatalok sérülhetnek, mert a gonosz, az mindig ott van a hátunk mögött, és nagyon gyorsan elő tud lépni, ha van alkalmas lehetősége.”

Titkosszolgálati megfigyelés: a fiatalokon keresztül győzték meg a szülőket

A szakmai tudását tette hozzá ehhez Horváth József, az egykor a Kádár-rendszert védő III/III-as titkosszolga, aki a NER-en belül a Szuverenitásvédelmi Hivatalban talált otthonra. Ő a Magyar Nemzetben megjelent írásában arra jut, hogy a „videójátékokon felnőtt ifjaink már az élet és halál mezsgyéjével is alig vannak tisztában. Egy jól táplált fiú flegmán vágja vissza a kérdésre, hogy menne-e Ukrajnába harcolni: »Persze, max meghalok«.”

Az egykori államvédelmis szerint „ezek a fiatalok győzték meg a szüleiket, nagyszüleiket, sikeresen. Látni kell, hogy ez egy hónapok, sőt lehet, hogy évek óta tartó tudatos, vérprofi befolyásolási művelet végeredménye. Először a fiataljaink az alanyai, sőt ki merem mondani: áldozatai lettek ennek az akciónak. Mert ez a generáció már sokkal puhább célpont egy ilyen műveletben. Gyors, pörgő képek, rövid, pár szavas üzenetek. Esetleg ismert influenszerek, sőt »sztárok« előadásában. Amihez persze a közösségi média nem mellékel értelmező kéziszótárt. Pláne nem nyit szakértői vitát. Csak sulykolja az üzenetet. Ezután pedig a befolyásolt alanyból eszköz lesz. Hiszen most már rajtuk keresztül igyekeznek meggyőzni az idősebb generáció tagjait.”

A Tisza kiküldi a szavazóit a frontra