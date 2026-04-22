Magyarország nem vétóz, mehet a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának

Jóváhagyták az EU-s nagykövetek az Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós hitel folyósítását, miután Magyarország visszavonta a vétóját – közölte az EU soros elnöksége Cipruson. Az informális ciprusi csúcson nemcsak a hitelről egyeztek meg a nagykövetek, de az Oroszország elleni új szankciós csomagról is megállapodtak – a Reuters cikke szerint a tagállamok csütörtök délután hagyhatják jóvá a döntéseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Ukrajna likviditását biztosítandó hitelfelvételről már tavaly év végén megállapodtak az EU-s országok, Magyarország részéről eleinte nem is volt kifogás, hiszen Szlovákiával együtt kimentették magukat a hitelfelvétel alól. Az EU tagállamai az új szankciós csomagot a teljes körű orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójára, február 24-re időzítették volna.

Aztán amikor a január 27-i orosz támadást követően megsérült Barátság kőolajvezetéken keresztül sokáig nem érkezett szállítmány, Orbán Viktor kormánya Ukrajnát kezdte vádolni a javítási munkálatok visszatartásával, és azt ígérte, hogy addig vétózza a hitelfelvételt, amíg az olajszállítás újra nem indul.

Volodimir Zelenszkij kedden jelentette be, hogy a javítási munkálatok véget értek, szerdán a Mol szerint már Ukrajnában tartottak az olajszállítmányok, amik legkésőbb csütörtökre elérik Magyarországot és Szlovákiát.

eu 90 milliárd eurós hitel szankció oroszország Magyarország barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij eu ciprus vétó orbán viktor ukrajna EU soros elnöksége MOL
