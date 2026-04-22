Magyarország nem vétóz, mehet a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának

Jóváhagyták az EU-s nagykövetek az Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós hitel folyósítását, miután Magyarország visszavonta a vétóját – közölte az EU soros elnöksége Cipruson. Az informális ciprusi csúcson nemcsak a hitelről egyeztek meg a nagykövetek, de az Oroszország elleni új szankciós csomagról is megállapodtak – a Reuters cikke szerint a tagállamok csütörtök délután hagyhatják jóvá a döntéseket.

Az Ukrajna likviditását biztosítandó hitelfelvételről már tavaly év végén megállapodtak az EU-s országok, Magyarország részéről eleinte nem is volt kifogás, hiszen Szlovákiával együtt kimentették magukat a hitelfelvétel alól. Az EU tagállamai az új szankciós csomagot a teljes körű orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójára, február 24-re időzítették volna.

Aztán amikor a január 27-i orosz támadást követően megsérült Barátság kőolajvezetéken keresztül sokáig nem érkezett szállítmány, Orbán Viktor kormánya Ukrajnát kezdte vádolni a javítási munkálatok visszatartásával, és azt ígérte, hogy addig vétózza a hitelfelvételt, amíg az olajszállítás újra nem indul.

Volodimir Zelenszkij kedden jelentette be, hogy a javítási munkálatok véget értek, szerdán a Mol szerint már Ukrajnában tartottak az olajszállítmányok, amik legkésőbb csütörtökre elérik Magyarországot és Szlovákiát.