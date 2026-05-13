A KDNP-s Juhász Hajnalka egy évet ad az új kormánynak

A Hír TV Vezércikk című műsorában Németh Balázs fideszes parlamenti képviselő a KDNP-s Juhász Hajnalkával és a szintén KDNP-s Máthé Zsuzsával együtt beszélt arról, hogyan élték meg a miniszteri meghallgatásokat és az új kormány megalakulását, valamint a budai Vár minisztériumi épületeiben forgatott Magyar Péter-videókat.

Juhász azzal kezdte, hogy Magyar Péter nagyon ijesztő, agresszív, gőgös és lekezelő volt, és szerinte a tiszás képviselőkön és minisztereken egy pillanatnyi mosoly sem volt.

Mosolygó tiszás képviselők Pósfai Gábor belügyminiszter beiktatásakor Fotó: Bankó Gábor/444

Máthé Zsuzsa arról beszélt, hogy dermedten nézte, ahogy Magyar Pétert követték kamerával, forgatva a tiszás propagandafilm második részét.

Németh Balázs a bizottsági meghallgatásokról azt mondta, borzalmasan csalódott és félti Magyarországot: hisztériakeltés, gyűlölet, az elmúlt 16 év eredményeinek teljes tagadása, a gazdasági adatok meghamisítása, valótlanságok hangzottak el, személyeskedések történtek. Németh Balázsnak – aki a leghazugabb kampánnyal bukta az egyik legnagyobbat egyéniben, de listán betolták a parlamentbe – fogalma sincs, mi fog történni, 6-7 miniszter meghallgatásán volt bent, és nem tudja megmondani, melyik pillanatban mondtak igazat.

Juhász Hajnalka Ruff Bálint meghallgatásáról azt mondta:

„Életemben, még a privát szférámban sem láttam embert, aki ilyen lekezelő, gőgös, agresszív, bosszúvággyal vezérelt, GYŰLÖL… GYŰLÖLI a konzervatív, keresztény világot, a Fidesz-világ… GYŰLÖLI!”

Juhász azt mondta, a konkrét kérdéseire nem kapott választ, cserébe Ruff hatezerszer elmondta, hogy elszámoltatás lesz. (A teljes meghallgatást itt lehet megnézni.)

Németh Balázs egykori köztévés itt is aggódott amiatt, hogy a szerencsétlenül fotózkodni próbáló Sulyok Tamást az MTI levágta egy kép széléről, a fideszes képviselő szerint „ez az 1990 óta íródó időszaknak az egyik legdurvább botránya, ami a sajtószabadságnak a megsértését illeti”. (A háborúban született és a hatalom szolgálatába állított, kézi vezérléssel irányított közmédiában ezerszám járattak le embereket konkrét hazugságokkal, így a rendszer egyik szimbóluma volt – nem csoda, hogy rengeteg tüntetés volt ellene, és Magyar Péter azzal kampányolt, hogy fel fogják függeszteni a hírszolgáltatását, amíg nem konszolidálódik a helyzet.)

Juhász Hajnala ezután arról beszélt, hogy a politikai kommunikáció nagyon mélyre süllyedt, hogy egy köztársasági elnökkel – akinek alapvető feladata a nemzet egységének megtestesítése – így lehet beszélni. (Sulyok Tamásról van szó, aki elnöksége alatt Orbánék egyetlen súlyos ügyben sem szólt egy szót sem.) Juhász szerint az új miniszterekkel is így fog beszélni Magyar. „Milyen társadalom fog ebből felépülni? Hogy fogunk egymással bánni?” – kérdezte Máthé Zsuzsa, majd Juhász azt mondta, ha a kormány nem hozza az elvárt eredményeket, a fiatalok velük is így fognak viselkedni.

Juhász aggódik, hogy „ilyen geopolitikai kihívások közepette személyi kultusz épül”, és az Országházban magához szorítja a retiküljét, hogy valamelyik kamerába ne akadjon bele, mert már csak a mellékhelyiségbe nem mennek be a kamerások. (Az előző személyi kultusz idején a sajtó szinte sehol sem forgathatott, szinte teljesen meg is szűnt ott a képviselők kérdezgetése.)

A Fideszt a jelek szerint a francia és az orosz nemességgel azonosító Velkovics Vilmos műsorvezető Magyar Péterék Karmelita-bejárós videójáról azt mondta:

„Volt egy olyan érzése az embernek, mint amikor a Bastille-t elfoglalták a franciák, vagy amikor Szentpéterváron a téli palota ostroma után ott a plebs bevonult oda a palotába. Valahol szívszorító volt ez az egész.”

Juhász Hajnalja azt mondta, az is nagyon mű volt, hogy oda volt készítve egy kinyitott Biblia (erről egyébként kiderült, hogy Orbán személyi titkára, Nagy János hagyta ott). Azt, hogy Magyar Péter arra kérte a leköszönő minisztereket, írják meg neki azonnal, milyen kötelezettségvállalásokat tettek a beiktatása után, és a választ (minthogy még nem foglalta el az új irodáját) a Tisza Párt címére kérte elküldeni, az Velkovicsot a keretlegényekre, Máthé Zsuzsát az 1945 utáni világra, párt és állam összefonódására emlékeztette. Azt mondta:

„Olyan dolgokról beszélgetünk, amik annyira szürreálisak, hogy az ember tényleg úgy érzi, minthogyha valami álomba keveredett volna, amiből nincs ébredés.”

Juhász Hajnalka azt mondta, erősnek kell lennie és készülni arra, hogy itt egy éven belül nagyon-nagyon nagy bajok lesznek, mert aki így gondolkodik, az így is fog kormányozni. Juhász szerint nehéz nem kinevetni Magyar Pétert, csak azért adja meg neki a tiszteletet, mert Magyarország megválasztott miniszterelnöke.

Máthé Zsuzsa azt mondta, mindez azt vetíti előre, hogy az országnak nagyon kemény négy éve lesz, ha marad a kormány négy évig. Velkovics kérdésére, hogy mennyi időt adnak az új kormánynak, Juhász Hajnalka azt mondta, ő egy évet. Azért hozzátették, hogy annak drukkolnak, hogy jól menjenek a dolgok.