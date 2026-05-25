Akár be is szánthatják az MCC-t, a NER szürke eminenciása alkudozni próbál

belföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Államosítás, a magántulajdon elleni proli támadás lenne a KEKVA-k beszántása?
  • Hogy fogja ellenőrzés alá vonni a Tisza-kormány a NER óriásalapítványait?
  • Milyen mozgástere marad az MCC-nek, miért nem mennek inkább Strasbourgba?
  • Mi lesz így a modellváltó egyetemekkel?
  • A Tisza első alaptörvény-módosítása, ami után a NER szürke eminenciása konfrontáció helyett inkább tárgyalni szeretne.

A NER-es vagyonjuttatások fő kedvezményezettjei a Mészáros- és Tiborcz-birodalmak mellett azok a KEKVA-alapítványok voltak, amelyekbe egy sor állami feladatot szerveztek ki, párhuzamos, de a köz számára már nem ellenőrizhető államközeli struktúrát hozva létre, politikailag is bebetonozva azok Fidesz-közeli vezetését. Az Állami Számvevőszék kimutatása szerint legalább 3000 milliárd forint közvagyon került ezekhez a „közérdekű, közfeladatot ellátó vagyonkezelő” alapítványokhoz. Ezek alá szervezték ki a modellváltó egyetemeket, de például az MCC, Schmidt Mária Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványa vagy a MOL - Új Európa Alapítványa is ebben a konstrukcióban működött.

Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum és a XXI. Század Intézet fõigazgatója a MOL Campusban
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A kiszervezések és a KEKVA-k helyzete bombabiztosnak tűnt még egy sima kormányváltás után is, hiszen azokat beleírták az alaptörvénybe, miközben a kuratóriumaikat olyan jogokkal ruházták fel, amelyekről legfeljebb önként mondhattak le. Maguk dönthettek a működésükről, a kuratóriumi tagokat időkorlát nélkül, élethosszig nevezték ki, új tagokat is csak a régiek választhattak volna meg maguk mellé. Kívülről ebbe a rendszerbe belenyúlni sima parlamenti többséggel nem lehetett volna, noha az uniós pénzek is ezen múlnak, hiszen ez az egyik oka, ami miatt Magyarországot elzárták az EU-s forrásoktól.

A kétharmados Tisza-győzelem azonban radikálisan új helyzetet hozott, és ezt az új kormánytöbbség már a legelső, szerdán benyújtott Alaptörvény-módosító javaslattal kihasználta. Ennek a javaslatnak, mely a miniszterelnöki tisztséget legfeljebb nyolc évben maximálva Orbán Viktor visszatérését is kizárná, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt pedig megszünteti, a harmadik eleme, hogy a KEKVA-típusú közalapítványok alapítói jogait az államhoz vonja. Ha a Parlament a módosítást megszavazza, a NER-es óriásalapítványokról való döntés visszakerül a kormányhoz. Akár meg is szüntetheti azokat.

Kun Béla szelleme a fideszes rémképekben

Ez alapján már többen bolsevik típusú, évtizedek óta nem látott államosítást kiáltottak, mondván, a magántulajdonba kíván a Tisza brutálisan belenyúlni (lásd például a Fidesz-társutas Hont András posztját) - a Fidesz megmondóemberei Bayer Zsolttól Kocsis Mátéig amúgy is óriási tanácsköztársaságozásokban vannak a kormányváltás óta.

Államosítást népszerűsítő felirat 1948-ból

A KEKVA-k kapcsán azonban a magántulajdon állami elvétele elég távol van a valóságtól,

és nemcsak azért, mert a tervezett alaptörvény-módosítás egyelőre még nem konkrét államosítás, csak egy nulladik lépés, ami akár ennek a feltételeit is megteremti. A KEKVA-k azonban még akár meg is maradhatnak, a sorsukról majd csak később döntenek.

Ennél fontosabb, hogy a közalapítványok állami ellenőrzése nagyon más, mintha mondjuk magánvállalatokat, gazdasági társaságokat államosítanának. Egyelőre nem tudni, hogy az érintett KEKVA-k korábbi gazdái megpróbálnák-e jogi útra terelni a kérdést, de mivel a Tisza-többség alaptörvénybe írja a változtatást, az definíció szerint nem lehet alkotmányellenes. Ugyanezt a trükkös megoldást alkalmazta korábban jó párszor a Fidesz is, amikor a számukra lényeges jogszabály-változtatásokat alaptörvénybe tették.

A Tisza tehát biztosra megy, így pedig reális lehetősége legfeljebb annak van, hogy Strasbourgban, az Európai Bíróságon támadják meg esetleg a döntést. Mint azonban mindjárt bemutatjuk, egy ilyen per is erősen bizonytalan kimenetelű lenne, és a lényeget, a kiszervezett óriási állami vagyon visszavételét nem is érintené.

Ha akarják, megszüntethetik az MCC-t is

Az MCC már jelezte is, hogy ők nem fogják alapjaiban megkérdőjelezni az alaptörvény-módosítást, ehelyett inkább „párbeszédet kezdeményeznek” a kormánnyal, hogy az MCC valamilyen formában megmaradhasson.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
belföld állami számvevőszék MOL - Új Európa Alapítvány MCC Schmidt Mária Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány tombor andrás mathias corvinus collegium Csányi Sándor Mészáros Birodalom KEKVA-alapítványok Tisza-többség orbán viktor Tiborcz-birodalom
Kapcsolódó cikkek

A kormány belenyúl a NER párhuzamos valóságába: visszaveszik a kiszervezett KEKVA-kat

Ez a Fidesz ideológiai hátországát, az MCC-t is érinti, de a modellváltó egyetemek kérdésének is nekimennek. Azonnal kell lépni, 10 milliárd euró a tét.

Kolozsi Ádám
belföld

Mintha az egyetemek cégek lennének: az állam nagyszabású leépítéséről vitatkoztak a parlamentben

Sokmilliárdos állami vagyonokat szervezne ki a kormány az emberei által felügyelt közalapítványokba: egyetemeket, klinikákat, kastélyokat. Az ellenzék szerint a hatalom átmentése a cél.

Szurovecz Illés
POLITIKA

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszállna a cseh repülőgép-gyártásba

A kormányszóvivő férje megvehet egy cseh vadászgépgyárat, amitől aztán a magyar állam vásárol majd repülőket.

Mészáros Juli
gazdaság

Háromezer milliárdos vagyont szerezhetnének vissza Magyar Péterék egyetlen kétharmados szavazással

Csak ki kell mondani, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény hatályát veszti, és minden vagyon visszaszáll az államra.

Székely Sarolta
gazdaság

Gránitalapba öntenék az alapítványoknak adott vagyont

Eddig is elég nyugodtak lehettek, de most már alaptörvény-módosítással is védené a kormány a saját embereivel telepakolt alapítványokat.

Szurovecz Illés
POLITIKA

A Nagymester mögött állt egy nála jóval nagyobb mester

Többen is arról vallottak, hogy F. Zsolt, aki a vád szerint a BKV-ba és a parkolásba beépült bűnszervezetet vezetett, és egy rakás politikust lefizetett, az Orbán-rendszer egyik legtitokzatosabb háttéremberét képviselte.

Ács Dániel
bűnügy

A modellváltó egyetemek nem kerülnének vissza az államhoz, de a KEKVA-s rendszert már Merkely is átalakítaná

Hankó Balázs remek gyógyszerész, csak az a baj, hogy megkapta a kultúrát, amihez nem ért - mondta a 444-nek a Semmelweis rektora saját korábbi helyetteséről. Szerinte az egyetemi kuratóriumok túlpolitizáltak és túlterjeszkedtek, ő az osztrák modellre térne át.

Kolozsi Ádám
belföld

Ezt mondta Habony Árpád a vagyonáról a NAV-nak

Tavaly tavasszal egy adóvizsgálat alkalmával elárulta a hatóságnak, hogy honnan van pénze nagylábon élni. A meglepő válasz alapján nagyszerű barátai vannak.

Magyari Péter
POLITIKA

Az Európai Bizottság szerint nem valószínű, hogy a magyar kormány haza tudja hozni az EU-s pénzek teljes összegét

A kérdéses keret két részből tevődik össze: vissza nem térítendő támogatásból és hitelből. EU-s tisztségviselők szerint a kifizetésekhez szükséges reformok végrehajtására már nincs elegendő idő a határidőig, ezért azt javasolják Magyarnak, hogy csak a támogatási részt hívja le.

Inkei Bence
külföld

Komolyan megrogyna a NER káderképzője, ha nem kapná meg az osztalékokat a Moltól és a Richtertől

Bevételeinek 60-70 százaléka lóg a levegőben, miután a Richter és a Mol elhalasztotta az osztalékfizetést Magyar Péterék kérésére.

Székely Sarolta
gazdaság

A Tisza benyújtotta az Alaptörvény-módosítást: nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor

Nyolc évben korlátozzák a miniszterelnöki mandátumot.

Kolozsi Ádám
belföld