A kormányzati pozíciók leosztása alapján Hajdú-Bihar lobbizott a legjobban, Borsod-Abaúj-Zemplén a legrosszabbul

Magyar Péter miniszterelnök és 16 minisztere után május 26-ai hatállyal a Tisza-kormány 54 úgynevezett szakmai államtitkára is megkezdte a munkát. Az elnevezésük ellenére ők azok, akik – szemben a szakmai vezetőnek számító 16 közigazgatási államtitkárral – politikai vezetőként, a három, korábban bejelentett, de kinevezését váró kormánybiztossal irányítják majd a kormány politikáját. A 74 vezető között 27 olyan politikus van, aki tiszás egyéni jelölt volt a parlamenti választáson. Ők Budapesten és 12 megyében szereztek mandátumot. A főváros után Hajdú-Bihar megye delegálja a legtöbb tiszás képviselőt a kormányba, 7 megyéből azonban egyetlen képviselőjelölt sem kapott kormányzati pozíciót.

A kormányzati pozíciók földrajzi eloszlása azért különösen érdekes, mert a Tisza új pártként – pár előre bejelentett miniszterjelöltjén kívül (Hegedűs Zsolt, Kapitány István, Orbán Anita) – szinte valamennyi politikusát elindította egyéniben a választáson. Ezek a jelöltek aztán majdnem mind mandátumot is szereztek. A Tisza így a pártból a kormányzatba kinevezett politikai vezetőket szinte csak egyéni parlamenti képviselőkből vagy jelöltekből tudta kiválasztani.