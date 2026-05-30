Mától újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között

Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak május 30-tól Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon – írja Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül, átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár–Szombathely transzeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz.

A vasútvonalat üzemeltető GYSEV döntése értelmében a forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indultak meg, hogy teszteljék a felújított szakasz hibamentes működését. Majd szombattól az eredeti menetrend szerint közlekednek a vonatok, melyekkel óránként lehet utazni Veszprém és Ajka között.

A szakaszt még 2024 decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát egy 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató akkor azt ígérte, hogy 2025 nyarára befejezik a felújítást. A vasútvonal azonban idáig nem működött, az utasoknak pedig pótlóbuszozniuk kellett Veszprém és Ajka között. Ez már csak azért is volt különösen kellemetlen helyzet, mert a vonalon nemcsak a zalaegerszegi és szombathelyi InterCityk közlekedtek volna, hanem a ljubljanai nemzetközi járatok is.

Hegyi Zsolt végül idén februárban jelentette be, hogy lezárult a szerződéskötést akadályozó jogvita, így a MÁV és a GySEV szerződést kötött a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel az Ajka és Veszprém közötti, lezárt vasúti szakasz felújítására. A javítás pedig három hónap alatt meg is valósult.

„Azaz maga az építkezés alig néhány hónapot vett igénybe, a teljes folyamat a minisztérium hozzáállása, az elmaradt döntések és a felkészületlenség miatt mégis több mint másfél évig tartott” – írta az új közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.

Szerinte ez a történet jól mutatja, hogy Lázár János idején a folyamatos forráskivonás és a beruházások elhalasztása oda vezetett, hogy már nem az volt a kérdés, hogyan fejlődik a magyar vasút és hogyan tart lépést a régiós országokkal, hanem az, hogy a MÁV egyáltalán képes-e fenntartani a meglévő színvonalat. „A válasz pedig sajnos erre is nemleges volt” – tette hozzá posztja végén.