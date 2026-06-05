Egészen különös módon szerződött parkfenntartásra a győri önkormányzati cég az óbudai korrupciós ügy céghálójával

„Furcsa dolgokat” talált Pintér Bence győri polgármester, amikor az óbudai korrupciós ügy fejleményei miatt csapatával nekiállt átvizsgálni a győri parkfenntartási szerződéseket – derül ki Pintér posztjából. A polgármester szerint „ugyanaz a cégháló szerződött Győrben, 2025-ben a parkfenntartási, zöldfelület-kezelési feladatokra, mint ami a büntetőeljárásban érintett budapesti önkormányzatoknál”.

Íme a polgármester által felfejtett kapcsolati rendszer: „A korrupciós ügyben érintett Pannon Park Forest Kft. egy Umbrella-Holding Kft. nevezetű vagyonkezelő cég tulajdona, amelyhez – egy bizonyos ZÖFE Kft.-n keresztül – a Lián Kertészeti Kft. is tartozik.” Ez a cég „2025 júliusában 12 hónapra a győri önkormányzat tulajdonában álló városüzemeltetési cég, a Győr-Szol Zrt. fűnyírás fókuszú városüzemeltetési közbeszerzésének mind a 6 részét összesen 531,2 millió forintért megnyerte.”

Mindezt úgy, hogy „a Lián győri fióktelepe csak a közbeszerzés megnyerése, 2025 júliusa után, 2025 novemberében jött létre”, ráadásul „a szakmai alkalmassági feltételt valójában nem a Lián, hanem egy alvállalkozója teljesíti”. Ja, és Pintér szerint ez az alvállalkozó is kötődik az óbudai korrupciós ügyben érintett céghálóhoz: „Az Umbrella-Holding Kft.-nek van egy másik cége, aminek van egy vezető tisztségviselője, akinek van egy székesfehérvári kertészeti cége; és ez a kertészeti cég a referenciaként megjelölt alvállalkozó.”

Összesítve: „Van a győri önkormányzat, amelynek van egy főként városüzemeltetésre – például fűnyírásra – létrehozott, 100 százalékos tulajdonában álló cége, a Győr-Szol Zrt. A Győr-Szol nem látja el saját erőből azt a feladatot, aminek az ellátására az önkormányzat létrehozta, hanem alvállalkozót alkalmaz fűnyírásra, a közbeszerzés mind a 6 részét megnyerő Lián Kertészeti Kft.-t, amely egyébként egy olyan céghálónak a része, ami korrupciós ügyben érintett. A Lián azonban szintén nem látja el saját erőből azt a feladatot, amire szerződik, hanem alvállalkozókat alkalmaz.”

Hogy a polgármester miért csak most értesül erről az egészről? Állítása szerint csak most tudták átvilágítani az önkormányzati cégeket, „mert a 2026. április 24-ei közgyűlésen visszakaptam egy átvilágítás erejéig a testülettől az adatbetekintési jogosultságomat, amit még 2024. szeptember 24-én vont el tőlem sok más jogkörrel együtt a Fidesz-frakció.”

Forrás: Pintér Bence fb-oldala

Pintér szerint a pártokon átívelő ügy arra is rávilágít, „hogy Győrben miért nem csendes, konfliktusoktól mentes a közélet. Mi, a Tiszta Szívvel a Városért közössége, nem kérünk a 70-30-as paktumok világából, nem fogadjuk el a nokiás dobozt, a gyanús ügyeket pedig a nyilvánosság és a hatóságok elé tárjuk. Így múlik el a következmények nélküli világ.”

Mi ez az egész óbudai korrupciós ügy?

A héten a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) egy akció során meggyanúsított egy rakás politikust azzal, hogy szerepük volt egy parkfenntartási korrupciós ügyben. A gyanú szerint érintett lehet Puskás Péter (Fidesz), Ceglédy Gergő (MSZP), Szkaliczki Tünde (Momentum), Matisz Károly (Momentum), Láng Zsolt (Fidesz), Őrsi Gergely (MSZP), Gór Csaba (Fidesz) és Molnár Zsolt (MSZP).

Hogy mi az a parkfenntartó biznisz, azt ebben a cikkünkben foglaltuk össze szerdán. A nyilvánosság akkor értesülhetett róla, amikor egy évvel voltunk a budapesti ellenzéki győzelmet hozó 2019-es önkormányzati választás után. A szabad európás Kerényi György kíváncsi volt: a politikai fordulat érintette-e az addigi önkormányzati közbeszerzéseken taroló cégeket. Így bukkant rá a kertészeti bizniszre, amit – hiába változott többször is a politikai széljárás – az ezredforduló óta egy cégcsoport uralt. A cégek hol egyedül indultak, hol konzorciumként, de mindig ők nyertek. (A háromrészes cikksorozat itt, itt és itt.)

A parkfenntartó biznisz ügye volt az, aminek vádiratát a 444 januárban elsőként közölte. Már akkor látszott, hogy az ügy politikai ciklusokon és oldalakon ível át, több fővárosi kerület – kormánypárti és ellenzéki – vezetése is érintett lehet. A nyomozást akkor május 14-ig, tehát az országgyűlési választás utáni időszakig meghosszabbították.

A hatóságok már 2024 márciusában, majd közvetlenül az az évi önkormányzati választások után is vizsgálódtak az óbudai önkormányzatnál. Az önkormányzat erre nyilvánosságra hozta, milyen iratokat kért be tőlük az ügyészség, a felsorolásban ott voltak a Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképító Kft.-vel kapcsolatos iratok is. Ez egyike volt annak a négy cégnek, amiről a Szabad Európa megírta, hogy Budapest több kerületében választási eredményektől függetlenül nyerik a parkfenntartási és kertészeti tendereket. A lap kiderítette, hogy ezek a cégek valójában nem függetlenek egymástól, hanem egyetlen céghálót alkotnak, a tulajdonosi körök is sokszor átfedik egymást, így a profit a körön belül marad.