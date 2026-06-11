Orbán mérőszalagot és kalapácsot ragadott, majd beverte a szöget, és felakasztotta rá a Nemzeti Hitvallást

„Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk” – mondta a volt miniszterelnök, amikor a választás után bejelentette, hogy harminchat év után nem ül be a parlamentbe. Azóta nézett meccset, szervezett Védvonalat, felszólította Magyar Pétert, hitet tett a náci Bede Zsolt mellett, hallgatott az aranykonvojról és nézett másik meccset is, míg most
mérőszalagot ragadott, lemérte a saroktól az ablakig, stábja segítségével megtalálta a megfelelő helyet, beverte a szöget, majd ráakasztotta a Nemzeti Hitvallást, végül Kaminsky Fanny mellett állva megállapította, „jól néz ki”.
A poszt alá pedig azt írta: „Na, innen szedje le a Tisza!” Merthogy a Tisza-kormány szerdán döntött arról, hogy eltávolítják a Nemzeti Hitvallást a közintézményekből. Az Orbán-kormány még 2021-ben rendelte el, hogy ki kell tenni az Alaptörvény preambulumának számító Nemzeti Hitvallást a közintézményekben.
Ebben például az a mondat is szerepel, hogy „Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.” Előtte a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatot kellett kötelezően kifüggeszteni, ami gyakorlatilag a NER alapító okirata volt.
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Nektek hogy telik a szombatotok?