Orbán meg akarta kötni a következő tíz kormány kezét, Magyar Péterék most szétzúzzák ezt a tervet

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A Tisza Párt hétfőn benyújtott Alaptörvény-módosítása – Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetése vagy a parlamenti képviselők mandátumának 12 évben való maximalizálása mellett – a sarkalatos törvények számát is csökkentené. Ezek azok a jogszabályok, amiket csak minősített többséggel, a jelenlévő parlamenti képviselők kétharmadának támogatásával lehet módosítani.

Magyar Péter bejelenti az Alaptörvény-módosítást Fotó: Németh Dániel/444

Az Alaptörvény-módosítás indoklása szerint azért kell csökkenteni a sarkalatos törvények számát, mert a minősített többséggel elfogadott szabályok „szükségtelenül széles körben korlátozzák a mindenkori, alkotmányozó többséggel nem rendelkező demokratikus többséget abban, hogy a közhatalmat megfelelő módon gyakorolják”. A módosító javaslat csak azokat a tárgyköröket hagyja sarkalatos törvények hatálya alatt, amik az „alkotmányos demokrácia stabilitásához elengedhetetlenül szükségesek”. Ilyen tárgykör például a választójog, a köztársasági elnök jogállása vagy az Alkotmánybíróság működése.

Az Alaptörvény-módosítással az alábbi törvények veszítik el sarkalatos jellegüket:

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló törvény

Ebben a törvényben szabályozzák, hogy hol lehet feltüntetni a magyar címert, melyik közjogi méltóságok milyen formában használhatják a címert, és a magyar zászlót melyik középületekre kell kitűzni. De arról is rendelkezik a jogszabály, hogy az Országgyűlés milyen állami kitüntetéseket alapít és azokat kiknek lehet odaítélni.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló (földforgalmi) törvény és az azzal kapcsolatos eljárási szabályokat szabályozó törvény