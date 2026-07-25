Fordult a kocka: most a Fidesz az az ellenzék, ami külföldre megy segítségért belpolitikai ügyekben

POLITIKA

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Az ünnep emelkedettsége sem feledteti el velünk, hogy a ’19-es hagyomány is velünk él még, bár szerencsére inkább csak pislákol. Ha néha hangoskodik is, de gazdaállat híján meg vannak számlálva a napjai. Ha nem érkezik újabb nagy szellemi és politikai infúziós segélyszállítmány külföldről, akkor a levelek és az ágak után a gyökerek is elszáradnak az internacionalizmus befogadására alkalmatlan magyar anyaföldben. S ez jól van így.” (Orbán Viktor, 2016. március 15.)

16 éve ezelőtt a helyzet hasonló volt a mostanihoz: a választók brutális többséggel leváltottak egy rezsimet, amiből nagyon elegük volt, az új kormány pedig kőkeményen kihasználta a kétharmados erejét. A Fidesz-KDNP akkor új alkotmányt írt, átalakította a közigazgatást, és Orbán Viktorhoz lojális emberekkel töltötte fel a közintézményeket.

Az akkori ellenzék rendszeresen tiltakozott és tüntetett belföldön, emellett nemzetközi fórumokon is segítséget kértek a jogállamiságot szerintük sértő kormánypárti döntések miatt: felszólaltak az Európai Parlamentben, és többek között a Velencei Bizottsághoz, az Európai Bizottsághoz és az Európai Unió Bíróságához fordultak, hogy védjék meg őket vagy az állampolgárokat a túlhatalomtól.

Orbán már 2012-ben azt mondta, „csendes tenger nem nevel tapasztalt tengerészeket”, mégis gyakran panaszkodott arról, hogy még a kétharmaddal együtt is hihetetlenül erős ellenszélben kell egyenesben tartania a magyar gyorsnaszádot: nem elég, hogy „külföldi üzlettársaik szoknyája mellől” átkozódtak a baloldaliak – például Konrád György becsomagolt bőröndökkel üzent New Yorknak fasizmust kiáltva –, még a szocialisták sem elégszer álltak ki az EP-ben Magyarország érdekei mellett. A NER-ben Orbán a kormányt ért vádakat következetesen az egész ország ellen való felbujtásként állította be.

„Azt kérik, hogy a brüsszeliek támadják meg a magyar kormányt” – írta Orbán még áprilisban azt állítva, hogy a Tisza Párt a védett üzemanyagárak eltörléséért lobbizott.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA árulkodás velencei bizottság Európai Bizottság fidesz külföld jogállamiság Európai Unió Bírósága orbán viktor európai parlament
Kapcsolódó cikkek

10+1 év plakáthisztéria Rogán Antal és Balásy Gyula Magyarországán

Tárgyal a Parlament a köztéri politikai propaganda megszüntéteséről. A Fidesz nem bán semmit, mi viszont összegyűjtöttük, miben éltünk az elmúlt évtizedben.

Ács Berta
POLITIKA

Magyarország legveszélyesebb ellenségei (2010–2024)

Meneküljön, ki merre lát: itt a definitív lista a félelmetes, vérszomjas, minden magyar ember életére és személyes szuverenitására alapvető veszélyt jelentő nyugati főellenségeinkről!

Herczeg Márk
háború

A NER első nyara, a jogállam megborítása lépésről lépésre

Tizenhat évvel ezelőtt a helyzet hasonló volt a mostanihoz: a választók brutális többséggel leváltanak egy rezsimet, amelyből nagyon elegük volt, az új kormány pedig kőkeményen kihasználja a kétharmados erejét, a bírálatokra meg azt mondja, ő csak a népakaratot teljesíti. Érdemes felidézni az akkori választások utáni nyarat, amikor a Fidesz hogyan kezdett módszeresen visszaélni a hatalommal.

Rovó Attila
POLITIKA

A VIP-páholy előtti sorban, a családtagjai mellett nézte Orbán a spanyol-francia vb-elődöntőt

A volt miniszterelnök az őrjöngő és ugató amerikai streamer, IShowSpeed videójában bukkant fel, a felvétel alapján nem örült a spanyolok győzelmének.

Benics Márk
POLITIKA

Trump Orbánról: A barátom volt

Az amerikai elnök nem szereti a veszteseket.

Herczeg Márk
külföld

Orbán Viktor: A mai naptól az a küldetésünk, hogy helyreállítsuk a demokratikus jogállamot

Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz elnöke.

Windisch Judit
POLITIKA

Akár nem képesek, akár direkt nem akarnak normálisan megszervezni egy sajtótájékoztatót Orbánék, ez sehogy sem néz ki jól

Rottyon van a gatya: állítólag nem volt internet a pártszékházban, ezért egy kocsibejárón nyomakodva lehetett 20 percig egy 6 sávos út és egy zajos építkezés között a tűző napon kérdezni a Fidesz elnökét arról, hogyhogy olyasvalaki lett a párt frakcióvezetője, aki még 2009-ben is az SZDSZ jelöltje volt.

Herczeg Márk
POLITIKA

Németh Zsolt a 444-nek: Megpróbáljuk meggyőzni Orbánt, hogy szükség van az atlantista félfordulatra

A Fidesz parlamenti képviselője szerint a jogállamiság védelme miatt lobbiznak az amerikaiaknál, és ez más, mint amikor a Fidesz által támadott ellenzéki pártok lobbiztak külföldön.

Molnár Kristóf
POLITIKA