Mészáros Lőrinc a Monacói Hercegségben indította a hetet

Olvasónk augusztus 11-én botlott bele a monacói éjszakában a magyar üzleti fenoménba, akinek a választások óta egyre több gondja akad itthon. Nem elég, hogy bóvlira minősítették konglomerátuma kötvényeit, de az új kormány először 2,3 milliárd forintot követelt vissza a hozzá köthető tőkealaptól, majd kizárta a biztos jövedelmet ígérő energiacégét a Helyreállítási Alap pályázatiból. A Monte Carlo-i La Môme étterem előtt ácsorogva pedig talán nem is sejtette a mellette álló Vörös József ügyvéddel, hogy a rázós hét végére százmilliárdos túlárazás miatt az az M6-os autópálya 60 kilométeres szakaszának üzemeltetését is elveszik.

Mészáros Lőrinc és Vörös József ügyvéd Monte-Carlóban Fotó: Olvasónk/444.hu

Mészáros rendszeresen visszatér nyaranta, két éve Várkonyi Andreával és Lőrinc fiával észlelték ott olvasóink. Akkor a 62 méteres Rose d'Orral közelítették meg a hercegséget. A luxusjacht most egyébként nem messze, Cannes közelében ringatózik.