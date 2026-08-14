Mészáros Lőrinc a Monacói Hercegségben indította a hetet

Olvasónk augusztus 11-én botlott bele a monacói éjszakában a magyar üzleti fenoménba, akinek a választások óta egyre több gondja akad itthon. Nem elég, hogy bóvlira minősítették konglomerátuma kötvényeit, de az új kormány először 2,3 milliárd forintot követelt vissza a hozzá köthető tőkealaptól, majd kizárta a biztos jövedelmet ígérő energiacégét a Helyreállítási Alap pályázatiból. A Monte Carlo-i La Môme étterem előtt ácsorogva pedig talán nem is sejtette a mellette álló Vörös József ügyvéddel, hogy a rázós hét végére százmilliárdos túlárazás miatt az az M6-os autópálya 60 kilométeres szakaszának üzemeltetését is elveszik.
Mészáros rendszeresen visszatér nyaranta, két éve Várkonyi Andreával és Lőrinc fiával észlelték ott olvasóink. Akkor a 62 méteres Rose d'Orral közelítették meg a hercegséget. A luxusjacht most egyébként nem messze, Cannes közelében ringatózik.
A nyár az nyár, ami jár, az jár.
Az átláthatósági követelmények nem teljesítése miatt. Ez lehet az első komolyabb eset, amikor Mészáros-érdekeltség jár pórul.
A kormány ennyit szerzett vissza egy 64 milliárdos szerződésből, de azt ígérik, folytatják.
A független hitelminősítők számításba vették, hogy a kormányváltás miatt változhat a közbeszerzési gyakorlat.
Vörös József ügyvéd segített Mészárosnak, amikor az átvette Simicska Lajos korábbi cégeit, volt, hogy ő licitált egy földre Mészáros nevében és ő a Puskás Akadémiát működtető alapítvány vezetőségének ügyvéd tagja.
Erről még Lázár János döntött, a levelét érvénytelenítették.