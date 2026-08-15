Mészáros cége visszautasítja, hogy jogellenesen kapta volna meg a tegnap visszavont autópályakoncessziót

A sajtóból értesült a a Mészáros-Szíjj-féle Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) arról, hogy mégsem ők üzemeltetik majd az M6-os autópálya egy 60 kilométeres szakaszát. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken jelentette be, hogy Lázár János korábbi döntése ellenére az MKIF-et kizárják az autópályakoncesszióból.

A két oligarcha, Mészáros Lőrinc és Szíjj László cége 35 évre kapta meg az autópályák üzemeltetését, a szerződés összértéke 24 ezer milliárd forint. Az MKIF-et most egy rövid szakaszról, a Dunaújváros és Érditető közti részről tudják kizárni. Ott most nem ők az üzemeltetők, hanem egy másik koncesszorcég. Az ő szerződésük lejár idén októberben, de az ügyben Lázár János már döntött, és versenyeztetés nélkül adott Mészároséknak újabb 60 kilométernyi autópályát.

Vitézy elmondta, Lázár először olyan előterjesztést kapott a kollégáitól, hogy az M6 Duna Zrt. üzemeltesse további 11 évig az adott szakaszt. Erre nemet mondott, majd kapott egy újabb előterjesztést, hogy vigyék Mészárosék, amit már engedélyezett.

Az új kormány semmilyen számítást, ajánlatkérést sem talált ezzel a döntéssel kapcsolatban. Vitézy szerint az biztos, hogy Lázár nem a legkedvezőbb megoldást választotta, hiszen az MKIF 100 milliárd forintért drágábban végezné el a feladatot, mint amiért a jelenlegi üzemeltető illetve a Magyar Közút tenné. Ezt onnan tudja, hogy mindkettőtől kértek be ajánlatot. Vitézy hangsúlyozta, hogy pont ugyanazt a feladatot vállalta minden szereplő, csak Mészárosék 149 milliárdért, a másik kettő 51-ért.

Az üzemeltetést Lázár Jánosék rendelték meg, az ki is ment az MKIF-hez, csakhogy a Vitézy vezette minisztérium megállapította, a megrendelés jogellenes volt, a szerződést ugyanis Nagy Márton gazdasági miniszter módosíthatta volna, nem pedig Lázár János. Vagyis azt állítja, Lázár hatáskör hiányában járt el, és próbálta megkárosítani az államot.

A kormány ezek után könnyen döntött úgy, hogy nem tartja érvényesnek a Mészároséknak kiküldött levelet, és nem akarják igénybe venni a szolgáltatásaikat. Az ajánlatokat most versenyeztetik az érintett szakaszra, az 51 milliárdosnál is kedvezőbb ajánlatokat kaptak.

Az MKIF közleménye azt írja, társaságuk „mindig, minden esetben a hatályos jogszabályok, valamint a Magyar Állammal kötött szerződés alapján jár el, és az M6-os autópályával kapcsolatban is ennek megfelelően cselekedett”.

„Az MKIF Zrt. visszautasít minden olyan állítást vagy értelmezést, amely azt a látszatot kelti, hogy Társaságunk jogellenesen jutott volna üzemeltetési vagy más feladathoz, vagy tevékenységével kárt okozott volna a Magyar Államnak. Társaságunk az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetésére nyílt közbeszerzési eljárás keretében pályázott. A nyílt közbeszerzési eljárásban a legmagasabb szintű üzemeltetési szolgáltatásra és a teljes pályaszakasz többszöri teljes felújítására kértek a résztvevőktől ajánlatot, amely az üzemeltetési feladatok mellett a hidak, pihenők és a teljes pályaszerkezet, valamint a csomóponti ágak felújítását is magában foglalja. Másik ilyen nyílt, a műszaki tartalom megismerését és összehasonlítását a nyilvánosság számára lehetővé tevő közbeszerzési eljárásról nincsen tudomásunk. Társaságunktól a korábbi külföldi tulajdonú koncesszor üzemeltetővel, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatával összehasonlítható műszaki tartalomra ajánlatot nem kértek. A sajtóban megjelent, az üzemeltetés költségeire és az állítólagos túlárazásra vonatkozó számok, adatok kizárólag azonos műszaki tartalom, szolgáltatási színvonal, időtáv, finanszírozási feltételek és kockázatvállalás mellett hasonlíthatók össze, ezek hiányában ebből semmilyen valós, alátámasztott következtetés nem vonható le” – írják.

Mészáros Lőrinc eközben a Monacói Hercegségben indította a hetet.